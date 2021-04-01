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【筍盤推介】 鐵路沿綫上車之選 2房單位間隔夠大 首期低至50萬

股樓投資 20:48 2021/04/01

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剛過去的3月份樓市交投暢旺，多個屋苑成交量按季明顯大升，踏入第二季，隨著本港疫情緩和，買家對後市充滿信心，相信入市速度將更快，上車盤的去貨速度將更快。以下介紹的兆康苑，位於港鐵兆康站旁，是屯門區內上車客的心水之選。

【名人專訪】曾淵滄暢談踏上財務自由之路 從攝影領悟投資心法，詳見【下一頁

屯門兆康苑由20座物業組成，共提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡達37至39年。屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水，屋苑自設商場和街市，交通以及購物配套齊備一向是區內備受追捧的居屋盤。

【樓市現象】買家錯失和富中心3房唔甘心 即追價70萬購另一同類單位，詳見【下一頁

是次介紹的放盤位於兆康苑D座中層7室，單位實用面積455平方呎，間隔為兩房，叫價500萬元（自由市場價）。單位最大的賣點，是外望開揚景觀，光綫亦充足，首置人士最高可承造9成按揭，首期只是50萬元。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆康苑D座中層7室（物業編號：AN215579）
實用面積： 455平方呎
間隔： 兩房
叫價： 500萬元
賣點：
  • 位處港鐵兆康站旁，交通方便
  • 單位開揚景觀
  • 間隔四正，光綫充足
  • 可承做九按

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3sG4KNm

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

上車盤 居屋 樓價 低水 屯門區 屯門 兆康苑

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