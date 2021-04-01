【筍盤推介】 鐵路沿綫上車之選 2房單位間隔夠大 首期低至50萬

剛過去的3月份樓市交投暢旺，多個屋苑成交量按季明顯大升，踏入第二季，隨著本港疫情緩和，買家對後市充滿信心，相信入市速度將更快，上車盤的去貨速度將更快。以下介紹的兆康苑，位於港鐵兆康站旁，是屯門區內上車客的心水之選。

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屯門兆康苑由20座物業組成，共提供4,676伙，單位面積介乎466呎至692平方呎。兆康苑於1982年至1984年間建成，樓齡達37至39年。屋苑位於西鐵兆康站旁，交通十分方便，加上樓價仍屬低水，屋苑自設商場和街市，交通以及購物配套齊備一向是區內備受追捧的居屋盤。

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是次介紹的放盤位於兆康苑D座中層7室，單位實用面積455平方呎，間隔為兩房，叫價500萬元（自由市場價）。單位最大的賣點，是外望開揚景觀，光綫亦充足，首置人士最高可承造9成按揭，首期只是50萬元。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆康苑D座中層7室（物業編號：AN215579） 實用面積： 455平方呎 間隔： 兩房 叫價： 500萬元 賣點： 位處港鐵兆康站旁，交通方便

單位開揚景觀

間隔四正，光綫充足

可承做九按

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https://bit.ly/3sG4KNm

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍