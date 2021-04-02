【美股分析】拜登2萬億美元修基建 三大行業ETF料可受惠

美國總統拜登（Joe Biden）周三於工業重鎮匹茲堡宣布2.25萬億美元的基建計劃，計劃分８年進行，同時又宣布將企業稅調高至28%以應對政府未來開支。基建措施內容包括投資6500億美元修建橋樑、鐵路並改善交通運輸，投資電動車市場。當局先會重舖2萬英里的高速公路、道路、橋樑；投資1740億美元電動車市場，以升級國內供應鏈以及作扣稅之用，又會在全美建設50萬座電動車充電站。

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其次會將6500億美元完善「家庭基礎建設」，升級及架設寬頻網路、乾淨水源、電網或其他提高居住質素的基建，同時會淘汰全國含鉛水管，以及以當中的1000億美元增建及升級學校，另會關閉油井和廢棄礦坑；第三會將5800億美元投資於研發項目，最後則投資4000億美元至醫療服務，資助社區型養老院和看護機構。

如投資者希望以ETF捕捉基建刺激措施的機遇，不妨留意以下ETF，首先是Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)，該ETF的持股皆從事寬頻網路基建，由路由器到移動網絡運營商，甚至雲基礎建設等也有覆蓋; 其次可以選擇 Invesco Water Resources ETF （PHO），其下持股包括水利基建、水利相關的機械、工業及物料公司，料可受惠拜登大力發展水利。

第三是追蹤潔淨能源股的ishares Global Clean Energy ETF（ICLN），該ETF是該領域中，資產管理規模最大的ETF，持股包括多隻太陽能、風能、氫能源相關的股份，該ETF早前受債息上升影響而下跌，唯近日價格回穩，不失為買入時機。

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