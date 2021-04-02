  • 26°C
香港時間 : 2021402日 (五) 00:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】拜登2萬億美元修基建 三大行業ETF料可受惠

股樓投資 00:12 2021/04/02

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周三於工業重鎮匹茲堡宣布2.25萬億美元的基建計劃，計劃分８年進行，同時又宣布將企業稅調高至28%以應對政府未來開支。基建措施內容包括投資6500億美元修建橋樑、鐵路並改善交通運輸，投資電動車市場。當局先會重舖2萬英里的高速公路、道路、橋樑；投資1740億美元電動車市場，以升級國內供應鏈以及作扣稅之用，又會在全美建設50萬座電動車充電站。

【美股分析】拜登將公布美版「四萬億」基建計劃 美銀策略師料兩行業受惠

其次會將6500億美元完善「家庭基礎建設」，升級及架設寬頻網路、乾淨水源、電網或其他提高居住質素的基建，同時會淘汰全國含鉛水管，以及以當中的1000億美元增建及升級學校，另會關閉油井和廢棄礦坑；第三會將5800億美元投資於研發項目，最後則投資4000億美元至醫療服務，資助社區型養老院和看護機構。

如投資者希望以ETF捕捉基建刺激措施的機遇，不妨留意以下ETF，首先是Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)，該ETF的持股皆從事寬頻網路基建，由路由器到移動網絡運營商，甚至雲基礎建設等也有覆蓋; 其次可以選擇 Invesco Water Resources ETF （PHO），其下持股包括水利基建、水利相關的機械、工業及物料公司，料可受惠拜登大力發展水利。

第三是追蹤潔淨能源股的ishares Global Clean Energy ETF（ICLN），該ETF是該領域中，資產管理規模最大的ETF，持股包括多隻太陽能、風能、氫能源相關的股份，該ETF早前受債息上升影響而下跌，唯近日價格回穩，不失為買入時機。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

基建 美股 ETF 寬頻 拜登 行業 美元 電動車 交通 學校

下一篇文章

【京東9618】 京東157億人幣 轉讓多項資產予京東數科 後者傳將申請科創板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】一家三口搬去九龍灣 德福淘大不知點揀　網民：其實仲有第三選擇
【網民熱話】一家三口搬去九龍灣 德福淘大不知點揀　網民：其實仲有第三選擇