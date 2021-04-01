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【異動股】移卡去年純利增逾4倍 大行料創新能力將拉動盈利 全日股價急升一成

股樓投資 21:59 2021/04/01

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移卡（09923）於上周公布業績，去年公司純利按年升近4.2倍至4.39億元人民幣，每股盈利為1.45元人民幣，毛利率於期內提升3.7個百分點至32.4%。移卡去年業績表現理想，惟績後數日反覆下挫。今日移卡股價反彈，日內急升11.1%，收報59.45元，成交5.9億元。

【阿里巴巴】旗下手遊收入突破12億美元　阿里要挑戰騰訊仲有排？  詳情請看[下一頁]

績後移卡獲里昂上調目標價，由68.5元升至78.2元，維持「跑贏大市」評級。該行認為，移卡去年核心淨利按年增長19.2%較該行預測低，受累於支付業務收入也較預測低12.9%。但受惠於新的SaaS產品及廣告能力較強，公司的科技服務仍有良好勢頭，故看好公司長遠增長。

另一大行中金亦認為，移卡的高創新能力將保證公司成為首批受益於創新大浪潮的企業。中短期而言，預計多因素作用將推動移卡進入高速成長期。該行首予移卡「優於大市」評級，目標價98.2元。

【中芯981】中芯去年純利增兩倍 被美列入涉軍企業清單 為前景添不確定性  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 純利 每股盈利 移卡（09923） 人民幣 成交 異動股 里昂 目標價

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