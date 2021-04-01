▲ 【BioNTech復必泰】復星醫藥：新一批BioNTech疫苗將由德國另一生產場運抵香港 封蓋瑕疵不影響疫苗安全性

香港將於4月5日（星期一）起重新安排接種BioNTech復必泰疫苗，復必泰疫苗供應商復星醫藥 （02196） 公布，復星醫藥與BioNTech將繼續配合香港及澳門的疫苗接種計劃，保障復必泰疫苗的供應，預計近期將有一批由BioNTech位於德國的另一生產場地灌裝的疫苗產品運抵香港，用於香港及澳門的後續接種安排。公務員事務局長聶德權早前稱，會為暫停接種復必泰疫苗期間的受影響市民有特別接種安排。

復星搶先港府公布復必泰疫苗恢復接種【下一頁】

據復星醫藥公告指，BioNTech截至目前針對「210102」批次疫苗產品中存在少量西林瓶封蓋有關瑕疵問題的調查，BioNTech確認該問題的出現​​與超低溫運輸條件下的疫苗包裝相關聯，疫苗的安全性和有效性不受到影響。在同一場地灌裝的「210104」批次也有個別產品出現此類問題。

測試及對比結果顯示，當產品在超低溫儲存環境（即攝氏負70度）下儲存及運輸時，若軋蓋密封不夠緊，可能會導致空氣滲入瓶中，而其後進行解凍程序時膠塞重新恢復密封，可能會使瓶內壓力上升，因而發生個別藥瓶超壓或出現滲漏等情況。

BioNTech復必泰兩個批次的疫苗仍將繼續封存

經詳細分析檢測數據和隨機抽樣測試，BioNTech認為沒有證據顯示「210102」及「210104」批次的疫苗存在安全風險；由於疫苗儲存於超低溫環境，因此受到細菌污染的風險很低；即使藥瓶出現上述問題，有關疫苗的信使核糖核酸（mRNA）及脂質納米顆粒的完整性亦不會受到影響。基於上述結果，BioNTech認為疫苗的安全性及有效性並未因出現上述問題而受到影響。

為謹慎起見，在最終調查報告完成之前，「210102」及「210104」兩個批次的疫苗仍將繼續封存。

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