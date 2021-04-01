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外籍機師講價成功　單位可借高成數按揭　代理：客人決定在港打造穩定居所

股樓投資 20:18 2021/04/01

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早前航空業裁員，不少外籍機師及空姐都要賣樓套現。及至近期，東涌影岸．紅錄得新成交，買家竟然是外籍機師。據代理提供之相片所見，單位外望山景，而且鄰近學校。

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中原曹嘉華說，影岸．紅 A座低層E室，實用面積601平方呎，兩房間隔，向南，享翠綠山景，原叫價810萬元，終減價12萬元，以798萬元易手，實用呎價13,278元。代理續說，買家為外籍機師，已取得本港永久居民資格，而該機師租樓多年，現決定在港置業，想搵穩定居所，心儀東涌環境及鄰近機場，加上上址質素理想，樓價亦符合承做高成數按揭，故即拍板入市。

資料顯示，原業主於2007年8月以230萬元購入單位，持貨近14年轉售，現帳面賺568萬元，物業期內升值2.5倍。談到近期成交，曹嘉華說，影岸‧紅本月錄得5宗成交，平均實用呎價約13,850元，而東涌上月累錄約124宗成交，按月升24%，與1月成交量相若。

延伸閱讀　【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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