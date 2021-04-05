  • 22°C
香港時間 : 2021405日 (一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Good Food,Good Mood@iM網欄】服務與氛圍取勝 Buenos Aires Polo Club

名人薈萃 08:02 2021/04/05

分享：

常說生活要有儀式感，遇上拍拖周年紀念這些「大日子」，往年我們多數會挑選一些fine dining，在餐廳內耗上整個晚上才算盡興。近年不知是因為年紀大了還是什麼原因，對冗長的餐單竟然有點怕，有一次更在用餐途中瞌眼瞓，接下來的菜式談不上期待，只想盡快回家。今年，我們汲取之前的教訓，選擇了位於中環蘭桂坊、比較輕鬆隨意的Buenos Aires Polo Club。

 

Buenos Aires Polo Club是香港罕見的阿根廷扒房，以馬球為主題，店內裝潢均是馬術裝飾，牆上掛滿馬球相關的油畫，甚具特色，作為拍攝背景一流。之前曾幾度到訪此處，服務團隊清一色外籍人士，待客風格既熱情又活潑，不時會跟客人談笑風生，但又不會令人感覺造作，令我印象深刻。隨意，並不代表隨便。雖然他們的服務毫不拘謹，但上菜節奏剛好，亦十分留意客人的每個舉動，往往會在適當的時候送上貼心的服務，甚好！

 

食物方面，雖然菜式不算驚為天人，亦沒有花巧的陳述與擺盤，但味道卻是簡單而踏實的好，沒有任何一道菜令我們覺得「揸流攤」。

入座後，我們各自點了一杯餐酒及雞尾酒，熱騰騰的餐包隨之奉上；餐包表面焗得香脆，亦附著少許海鹽提味，中心依然鬆軟，一旁的牛油充滿肉腸的鹹香味道，是我在Arbor以外吃過最好吃的牛油。

 

前菜方面，我們選了Chorizo Sausage及Grilled Bone Marrow；前者是西班牙肉腸，風味與剛剛吃過的牛油相似，充滿鹹香而且味濃，肉質柔軟多汁；後者是最邪惡的烤牛骨髓，油香十足，趁熱放在烘得香脆的法包上一起吃，滿口甘香豐胦，雖有少許肥膩，但卻欲罷不能，這正是烤牛骨髓的邪惡之處。

主菜方面，我們當然選擇鎮店的阿根廷牛扒。上菜前，侍應小姐讓我們挑選心儀的「武器」，幾把不同款式的牛扒刀任君選擇，有的實用，有的擺明搏君一笑，甚具玩味。阿根廷牛扒出名結實，但肉味濃厚突出；我們分別點了西冷及牛柳部位；當我的刀尖觸碰牛柳表面的一刻，那種彈性足以令我感到驚喜。切開牛肉，粉嫩欲滴的紅色證明生熟程度是我指定的medium rare無誤，再嚐一口，肉質鮮嫩無比，徹底打破我對阿根廷牛肉「鞋烚烚」的固有印象。

 

配菜方面，我們選了「蔬菜沙律」、「芝士通心粉」及「忌廉粟米」，全都是簡單而傳統的配菜，但味道比很多所謂高級餐廳還好，沙律油醋汁調得尤其好，令我們異口同聲地稱讚。

雖然已經飽到上心口，但拍拖周年紀念總需要一道甜品作結，故我們再點了排場十足的「烤棉花糖」，侍應在你面前點火，我們各自拿起棉花糖把表面輕輕烤焦，入口即溶，中心是咖啡雪糕，內冷外熱，又好玩又好食。

 

到達晚餐尾聲，節奏剛好，精神仍然飽滿，此時遠處傳來餐廳職員激昂的生日歌聲，並不是hea唱，令我會心一笑，下次遇到朋友生日也會再來！

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】新派氛圍下的傳統順德菜 Rosewood彤福軒
2021/03/08
【Good Food,Good Mood@iM網欄】新派氛圍下的傳統順德菜 Rosewood彤福軒
【Good Food,Good Mood@iM網欄】遲來的星星 JW Marriott萬豪金殿
2021/03/08
【Good Food,Good Mood@iM網欄】遲來的星星 JW Marriott萬豪金殿
【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon
2021/03/01
【Good Food,Good Mood@iM網欄】從不令人失望的殿堂級法國食府 L'Atelier de Joël Robuchon
【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
2021/02/22
【Good Food,Good Mood@iM網欄】維港旁發現露天庭園餐廳 ÉPURE法式下午茶
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
2021/02/15
【Good Food,Good Mood@iM網欄】讚頌豉油的菜單 米芝蓮二星新上榜餐廳TATE
蘭桂坊 甜品 牛肉 雪糕 雞尾酒 咖啡 菜式 侍應 阿根廷 香港

下一篇文章

[內地熱話] 網紅奶茶店茶顏悦色深圳開業 吸引6萬人排隊 代購價炒至最高500元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【職場熱話】同事公然在上班時間搵工　網民發帖聲討 網友反問：找工作有甚麼問題
【職場熱話】同事公然在上班時間搵工　網民發帖聲討 網友反問：找工作有甚麼問題
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！