【宏觀術數@iM網欄】生關死劫 壽數玄機

清明時節雨紛紛。上月提及現正處於文昌雙化忌的月份，由於文昌主正統學術，化忌帶來的不利也應以學術界或相關事宜等等。月內便接連發生涉及校長操守或請工傷病假長達五年等等新聞，正好也應驗了流年和流月的文昌化忌外，也和流年文曲星化科星入父母宮（主長輩、上司或主管，也可以應驗一校之長也），科星本來帶來名聲，負面事便是壞事傳千里也。術數之玄奇，有時也真是一生也學不盡。

同時，文曲也主琴棋書畫，現今世代也主演藝，今年文曲星雖云化科，但在紫微斗數流年星曜排列上也必定和文昌化忌夾拱流年命宮，吉凶影響力比其他辛干年份強外，也易相互產生影響。年初至今兩個農曆月份，已先後有數位演藝娛樂圈人物逝世，其中吳孟達和廖啟智更是港人集體回憶的重要部份。誠然生老病死本是人生必經階段，惟幾位去世的演藝界人仕其實以現代社會並非年紀太大，達哥和智叔均是六十多歲之齡離去，幸而都渡過了多姿多彩的一生。而今年和2018年戊戌年多位去世政經文化界名人均為長壽長者，情況又略有不同。自然在術數上也存在不同的組合，2018年土氣旺極，基本不利土旺或忌土人仕，子平八字且有「身旺投墓」之說可供研究者細思。而今年辛丑屬土生金旺，金主音樂藝術，也每每主表現（表演也在其內）。兩者也的確有所不同。

▲ 廖啟智

如果從歲數來看，現代人平均壽命較過往長得多。根據維基百科，19世紀初，全球平均壽命不超過40歲，而1800年之前，只有歐洲少數精英階層的人均壽命超過40歲。1820年西歐平均壽命是36歲，日本是34歲。中國1800年代也只是30多歲。從下圖亦可看到，至1950年代發達地區的人均壽命也只是60多歲，至2020年已升至接近80歲了。

過往平均壽命短促，固然可能由於夭折率高、傳染病、糧食供應及戰亂等不同原因，現今社會醫藥和物資較充裕也的確為人類帶來真正的福祉。

那麼在術數推算上又有何影響呢？ 首先，平均壽命延長反影相同的六十甲子命局，原來福壽衣祿仍可以今古不同，術數並不能百分百以宿命解釋。否則六十年前同一時辰出生的人，預期壽命當不至差別那麼大。其次，對個人命理推算更常面對便是言及生關死劫時，同一組合古代可能是在數難逃，今人可能還有趨避之機，甚或帶疾延年。當中分歧於推算時固然可以由格局凶險的程度去拿捏，如有些格局確油盡燈枯或特別凶險，便可能只能靠當事人積福延年，而另一些風險較次的格局，後天力量確實是有效的。

談及業力，中國術數歷來重視積德，甚至有可「延壽一紀」的說法。所謂一紀便是十二年的一個地支循環。從子平八字來說是相同地支十二年後再臨（大運已變），某些刑沖會合可能重逢。斗數亦會是流年命局十二宮重逢，雖大運及天干四化不同，但相同點也就較大。言及大運，有個比較有趣的問題，斗數推算大運是使用十二個宮位，每一宮掌管10年，共120年，也就是120多歲後便會大運重覆，隨著人類有機會「長命百二歲」時，雖然120多歲的人和幾歲者自有不同，這仍會是理論上值得研究的課題。

無論如何，生命對於浩瀚蒼穹始終極為短暫，正由於壽數難測，人類才更會努力於今天，不然一切盡在倒數中且成定局，成敗得失和奮鬥也易變得無意義。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

更多宏觀術數@區日謙的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！