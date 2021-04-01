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微軟與美軍簽218億合約 生產軍用AR頭戴設備

環球政經 19:02 2021/04/01

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微軟宣布與美軍簽訂高達218.8億美元合約，將幫助研發生產軍用擴增實境頭戴設備。

消息人士指逾2萬間美國組織　因Microsoft漏洞而受到損害下一頁

微軟早於幾年前已經與美軍合作，製作一個整合型視覺擴增系統（Integrated Visual Augmentation System，IVAS）裝置的模具，至近日才簽訂新生產合約。

白宮敦促電腦系統運營商應加強防衛系統 　Microsoft補救仍有漏洞下一頁

該頭戴設備將以HoloLens為基礎，配合微軟Azure雲端服務製作視覺擴增系統裝置。裝置提供高解析度夜視、熱感探測及感測數據，有助軍人在戰場上識別目標及作出軍事決策。設備將用於美軍近距離作戰部隊的演習訓練及作戰用途。

外媒CNBC引述消息人士指，今次合約微軟將包辦共12萬個頭戴設備的生產工序，收入將高達218.8億美元。

這次合約促成微軟成為近年美軍較常合作的科網企業 。2019年，微軟擊敗亞馬遜，奪得為國防部提供雲端服務的合約。當時有微軟員工曾去信管理層要求擱置交易，指希望微軟停止研發任何武器科技。

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撰文 : 馮卓謙

Microsoft 軍事 國防 雲端 美軍 AR

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