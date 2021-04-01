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ANA全日空航空靠飛機餐創新血路 外賣銷售額破1億日圓 新活動「帶翼餐廳」料成大熱

環球政經 19:32 2021/04/01

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疫情下不少航班停飛，在多國禁止旅行下，航空業備受衝擊。為求自救，有日本航空決定出售飛機餐，增加收入結果大受歡迎。該日本航空公司出售的飛機餐分為商務和頭等兩種，其中頭等飛機餐要價5.98萬日元（約4,200港元）一位。

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【報告點睇】2月四家航企引入10架航機 國內航空業復甦訊號？：【下一頁

推售飛機餐的航空公司為日本最大航空公司ANA（全日空航空）由於復飛無期，因此將現役波音777客機改造，變成餐廳為民眾提供飛機餐。ANA將這項活動稱為「帶翼餐廳」（restaurant with wings）， 當中頭等艙票價為5.98萬日元（約4,200港元），而商務艙則要價2.98萬日元（約2,100港元）一位。

日本航空業崩潰 全日空日航料同錄過千億赤字：【下一頁

ANA由去年底起在官方網站不定期售賣飛機餐，結果連接售罄，人氣高企，推出後大受歡迎，三月初銷售額已突破 1 億日圓（約 730 萬港元）。現在加推「帶翼餐廳」活動，預料能更進一步。航空公司計劃未來4月將會增加可預約時間。料屆時將會提供午餐和晚餐合共22次的體現活動，雖然機上不會提供娛樂節目，但客人會收到洗漱用品，並可以到羽田機場國內航站樓的ANA休息室使用。

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責任編輯：翁嘉陽

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