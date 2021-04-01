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【蘇伊士運河】馬士基受堵塞影響運力大減　暫停接亞洲出口短期訂單

商業 19:36 2021/04/01

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航運巨頭馬士基發公告指出，在運力大減的情況下，已暫停包括亞洲市場在內的短期貨運訂單。

長榮海運的巨型貨輪「長賜號」於本月23日擱淺在蘇伊士運河（或譯蘇彝士運河），日前終成功浮起。航運巨頭馬士基（Maersk）昨日（31日）發公告指出，在運力大減的情況下，已暫停包括亞洲市場在內的短期貨運訂單。

【物流大擠塞】長賜號擱淺近1周後終浮起　遊戲模擬長賜號穿越蘇彝士運河（附連結）

馬士基在官網發公告指，受蘇伊士運河阻塞影響，其集團有近50艘船延遲1週或更長時間，有些船繼續因部份船要在運河等待，有些則轉向改道南非。集團正竭盡全力降低運力受損的影響，因此決定暫時停止透過網站「Spot」下訂的短期訂單，但保證有關措施只屬暫時性。

據公告指出，馬士基將暫停亞洲出口至所有市場的短期訂單，直到另行通知，而亞洲到西非的航線，則限制訂單。另外，從中亞西部駛向歐洲、北非、北美東岸、經由地中海至西非、經由地中海至拉丁美洲的航線，以及從歐洲駛向亞洲、中東和印度、大洋洲的航線，也暫停接受短期訂單。

【蘇彝士運河】長賜號脫困運河恢復通行　惠譽：再保險業或損失數億歐元

【物流大擠塞】長榮貨輪擱淺蘇彝士運河逾5天　全球貿易每週料損失60至100億美元

責任編輯：蘇穎琪

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