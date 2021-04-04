【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】除左花瓶，原來杯同碟都可以插花！ 展現花嘅唔同美態

今日又係復活節，又係清明節，又係兒童節。Flora Rabbit 祝大家節日平安快樂! 既然連續放幾日，大家不妨係屋企插花。今日同大家分享一下，唔同容器或器皿都可以展現花既最美既一面，原來杯同碟都可以插花。

傳統插花多以各種容器或器皿為插花。使用容器的目的和作用在於：一是用來盛水，保養鮮花花材，並支撐花材。二是用以成為立意構圖中的重要組成部分對烘托主題。

▲ Flora Rabbit 將小丁花插在景德鎮的花瓶，呈現古典之美!

一、用花瓶插花

善用各種瓶器插制的花謂之瓶花(日本稱為投入花)。瓶花是傳統插花中，尤其是中國傳統插花中最重要的一種插花表現形式，也是最富特色最具代表性的一種形式。瓶花具有一種崇高感和莊重性，善於表現花材的線條美，尤以表現各種花材的各種線條與姿韻，更富美感與高雅之氣。所以瓶花宜應用在陳設莊重隆盛的場合，置身意在優美豪華或古色古香或清秀典雅的環境中，呈現古典之美。

▲ 筆者之前在一個台灣online 學習用瓷杯插花，此為用咖啡杯插小玫瑰!

二、用瓷杯、玻璃水杯插花

使用瓷杯、透明玻璃水杯插花杯花。構圖比較靈活自由，善於組合造型，選用花材簡練，宜曲折，雅致者為佳，在中、日的傳統插花中較為常用。筆者之前在一個台灣online 學習用瓷杯插花，比較簡單同casual，感覺比較現代化及時尚，流露出生活自然之美，可以點綴辦公室及家居。

▲ 筆者堂姐Joyce之前向筆者分享過用玻璃既水杯插蘭花

▲ 筆者之前向筆者分享過用玻璃既水杯插夜來香，晚上充滿香氣!

三、用碟插花

盛花是指使用淺身闊口的花器進行創作的插花形式，因像盛放着的花一般，日本稱之為盛花。筆者發現很多時候，花插了數天後會折枝，花朵仲好靚，唔想浪費，剪了花插成碟花，仲可以放多幾天，可以放係餐桌，點綴家居。

▲ 筆者發現很多時候，花插了數天後會折枝，唔想浪費，剪了花插成碟花，仲可以放多幾天，點綴家居。

只要用心去發現，美的感受卻是無限！各種容器或器皿都可以展現花既最美既一面，原來杯同碟都可以插花，展現花既最美既一面!

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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