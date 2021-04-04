  • 26°C
香港時間 : 2021404日 (日) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】除左花瓶，原來杯同碟都可以插花！ 展現花嘅唔同美態

名人薈萃 10:24 2021/04/04

分享：

今日又係復活節，又係清明節，又係兒童節。Flora Rabbit 祝大家節日平安快樂! 既然連續放幾日，大家不妨係屋企插花。今日同大家分享一下，唔同容器或器皿都可以展現花既最美既一面，原來杯同碟都可以插花。

 

傳統插花多以各種容器或器皿為插花。使用容器的目的和作用在於：一是用來盛水，保養鮮花花材，並支撐花材。二是用以成為立意構圖中的重要組成部分對烘托主題。

 

Flora Rabbit 將小丁花插在景德鎮的花瓶，呈現古典之美!

一、用花瓶插花

善用各種瓶器插制的花謂之瓶花(日本稱為投入花)。瓶花是傳統插花中，尤其是中國傳統插花中最重要的一種插花表現形式，也是最富特色最具代表性的一種形式。瓶花具有一種崇高感和莊重性，善於表現花材的線條美，尤以表現各種花材的各種線條與姿韻，更富美感與高雅之氣。所以瓶花宜應用在陳設莊重隆盛的場合，置身意在優美豪華或古色古香或清秀典雅的環境中，呈現古典之美。

 

筆者之前在一個台灣online 學習用瓷杯插花，此為用咖啡杯插小玫瑰!

 

二、用瓷杯、玻璃水杯插花

使用瓷杯、透明玻璃水杯插花杯花。構圖比較靈活自由，善於組合造型，選用花材簡練，宜曲折，雅致者為佳，在中、日的傳統插花中較為常用。筆者之前在一個台灣online 學習用瓷杯插花，比較簡單同casual，感覺比較現代化及時尚，流露出生活自然之美，可以點綴辦公室及家居。

 

 

筆者堂姐Joyce之前向筆者分享過用玻璃既水杯插蘭花

 

筆者之前向筆者分享過用玻璃既水杯插夜來香，晚上充滿香氣!

 

三、用碟插花

盛花是指使用淺身闊口的花器進行創作的插花形式，因像盛放着的花一般，日本稱之為盛花。筆者發現很多時候，花插了數天後會折枝，花朵仲好靚，唔想浪費，剪了花插成碟花，仲可以放多幾天，可以放係餐桌，點綴家居。

 

筆者發現很多時候，花插了數天後會折枝，唔想浪費，剪了花插成碟花，仲可以放多幾天，點綴家居。

 

只要用心去發現，美的感受卻是無限！各種容器或器皿都可以展現花既最美既一面，原來杯同碟都可以插花，展現花既最美既一面!

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

 

撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

最新專欄文章 更多

【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】散步7,500步 去中環天星碼頭持下本地農夫
2021/03/21
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】散步7,500步 去中環天星碼頭持下本地農夫
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情下無得飛日本 香港鬧市賞花好去處
2021/03/14
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】疫情下無得飛日本 香港鬧市賞花好去處
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】錯過情人節仲有白色情人節究竟送咩花好呢?
2021/03/07
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】錯過情人節仲有白色情人節究竟送咩花好呢?
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】蟹爪蘭怎樣室內種植才能年年開花?
2021/02/28
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】蟹爪蘭怎樣室內種植才能年年開花?
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】情人節送花 不同顏色蘊藏不同花語
2021/02/14
【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】情人節送花 不同顏色蘊藏不同花語
時尚 日本 中國 台灣 家居 復活節 蘭花

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】生關死劫 壽數玄機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【買樓理財】97年高價買元朗樓　單位淪為「蟹貨」不動搖　至今升值逾八成才甩手
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
十大屋苑上月成績表出爐　四個屋苑呎價不升反跌　某個新界屋苑更跌5.5%！
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價
【大行點睇】 一文看盡 騰訊美團小米 績後大行最新評級及目標價