LG或直接結束手機業務　最快下周宣布

曾穩坐全球前三的手機業務生產商南韓品牌LG，近年銷情不理想，早前更傳出LG可能結束智能手機業務，將直接關閉行動通訊部門。有外媒報道，LG最快於下周一（5日）公布有關決定，並交待有關員工的重整計畫。

有消息人士指，LG將於4月5日作出相關決定，將分柝4,000名隸屬手機部門的員工，轉往家電、消費產品的部門。有報道指出，LG久久未有推出新型重量級新機，不過公司於近年則專注於研發高階、具有創新性的電子產品，如LG Velvet雙屏幕手機，以及旋轉屏幕手機LG Wing等，獲外界看好。

雖然目前尚未確定LG是否住面退出手機市場；有消息指，越南企業 Vingroup被視為LG的潛在買家，但據稱雙方的協商破局。LG電子智慧手機部門已經連續23季虧損，總計赤字達5兆韓圜（約350億港元），其上半年的新手機上市計劃亦已擱置，包括首款捲屏手機「LG Rollable」也可能不會進入市場。

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責任編輯：黎淑雯

