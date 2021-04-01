【網民熱話】因病住院兩天　老闆奪命連環call要求工作　事主「回禮」獲網民大讚

太累病倒告假是人之常情，近日就有網民在討論區發文，指自己早前因急性腸胃炎入院，因為要住院兩天，所以已經和老闆說明要暫時停止手上的工作，但老闆之後打了10多次電話給她，說公司有很緊急的工作要做，要求事主生病也要工作，不然就會被解僱，最後事主屹然辭職。

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都大讚事主「做得好」，「型啊！ 香港需要多點你這些人，才不會這麼多打工奴隸被老闆壓窄」、「他真的活該，你好好休息再接再厲，加油」、「樓主型到」、「支持辭職，公司沒有當你是人」；亦有網民建議事主應告上勞工處，「其實你不應該說自己不幹，應該等他解僱你，接著你再上勞工處告他」、「你有病假紙，他如果解僱你，你可以上勞工處告他。」

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責任編輯：黃苑筠









