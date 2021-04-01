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【愚人節】超越傳統折疊手機！Lenovo推「竹簡式平板電腦」

科技 20:00 2021/04/01

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聯想（Lenovo）就宣布，將會推出一部比傳統折疊手機更柔性的「竹簡式平板電腦」NEGION BOOK AF 2021，電腦可以如古代竹簡一樣捲起來。

每年一度的愚人節，各大科技公司總會紛紛出招，大玩惡作劇！聯想（Lenovo）就宣布，將會推出一部比傳統折疊手機更柔性的「竹簡式平板電腦」NEGION BOOK AF 2021，電腦可以如古代竹簡一樣捲起來，堪稱古典與科技的完美結合。

【愚人節】傳統不再！Google連續兩年取消愚人節活動

【Sony新手機】Sony宣布Xperia新機發布會　本月14日舉行

聯想今（1日）在網上宣布與屏幕廠商NGDO（NEGION Display）合作，共同研發了內捲式柔性屏，超越傳統折疊式柔性屏的使用體驗。該16:10比例的16.4寸4K內捲式柔性屏，將折疊損耗被均攤到屏幕整體，大大提升了柔性屏的使用壽命。

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而設計方面，NEGION BOOK AF 2021由37節7系航空鋁CNC漢式簡牘組成，通過36段精緻的316手術級不銹鋼CNC轉軸連結，長37厘米，寬23厘米。聯想更提及，該內卷竹簡式設計，可讓用家在工作時隨時捲出美味的壽司，毋需前往餐廳用餐。

除此之外，NEGION BOOK AF 2021還配備了「現實扭曲矯正力場發生器」，在各種角度彎折及內捲情況下，機身內部構造不會受機身外觀或外部空間影響。到底這款內捲NEGION竹簡電腦，是否真的只是愚人節玩笑，抑或是聯想未來的產品，就要待聯想再公布喇！

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責任編輯：曾曉汶

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