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【 疫市營商】疫情營商全靠甚麽？　759阿信屋疫下不加價　冀疫後吸回頭客（有片）

商業 11:00 2021/04/02

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疫情下港人常親自下廚，刺激本地食品及糧油雜貨的銷售。

疫情下港人常親自下廚，刺激本地食品及糧油雜貨的銷售。CEC國際 （00759） 旗下759阿信屋受惠疫情帶動，糧油貨品銷售佔比從15%增至逾20%。惟採購新款零食受阻，預料今年本地零售業務的營業額有單位數增長。

【品牌聯乘】恆香老餅家成立100年　設展覽館冀與顧客加強互動（多圖）

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

新冠肺炎下商務活動陷入停擺。CEC國際執行董事林國仲坦言，疫情下營商面臨多重困難，為了令客人保持新鮮感，仍努力新增3,000款新貨品。

759阿信屋主要貨源由日韓廠商直送或共同研發，廠商憂慮銷售減少推出新品，他又不能親身到當地，研發符合港人口味的新零食，導致店內利潤最高的零食種類，佔比從去年逾30%減至今年逾20%。

隨着港人對糧油雜貨的需求增加，該品牌增加了採購相關貨品的種類。林坦言，將繼續引入更多民生貨品，例如糧食不只入一款，入多幾款給顧客選擇。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

分店停業消毒　員工自願調派
本地疫情反覆，該品牌門店遍布香港各區，共約800名前綫員工，內部協調尤為重要。林稱，會經常關注疫情發展，並基於「重災區」的前綫員工的開工意願，決定是否繼續營業，目前員工均選擇繼續上班。他又指，曾有分店因員工確診而被迫停業，消毒過後亦有其他分區員工自願到該店工作。

記者：馬意文

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