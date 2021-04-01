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英國女接種阿斯利康後現副作用 全身皮疹兼痛足兩周

環球社會熱點 19:04 2021/04/01

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全國多個國家發現接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後，有可能引發血栓，紛紛決定停止接種該疫苗。英國有一名女士於接種阿斯利康疫苗後出現嚴重副作用，皮疹遍布全身，呈現發紅腫痛，而且至今仍未痊癒。英國藥品監管機構指，在阿斯利康臨床試驗中，每100人就有1人出現皮疹副作用。

打強生疫苗現嚴重副作用 美國男子皮膚脫落滿身皮疹 【下一頁】

來自英國蘇格蘭的41歲女士Leigh King表示，她於兩周前接種首劑阿斯利康疫苗後，全身皮膚隨即出現發紅疼痛，就像被火燙傷一樣，皮疹遍布臉頰、肩膀、胸背及腳部。Leigh King指，雖然她曾3度嘗試前往醫院求救，但痛楚未有減退，甚至第3次艱苦成功步出家門求醫，卻被醫生拒之門外。

此外，由於皮膚持續劇痛，Leigh King甚至無法照顧其13歲自閉症兒子，她表示至今尚未完全康復，全身仍滿布嚴重皮疹。Leigh King指從未經驗如此疼痛，甚至是人生最苦痛的經歷亦不為過。

巴基斯坦總統總理輪番中招 同接種國藥疫苗後確診 【下一頁】

英國藥品監管指，接種阿斯利康有機會出現嚴重皮疹的罕見副作用，每100人當中就有1人發生，至今錄得3,795宗相同副作用個案。

責任編輯：郭麗明

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