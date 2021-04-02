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【英國王室】哈里梅根專訪後首露面 英女王與士兵有說有笑

環球社會熱點 10:15 2021/04/02

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英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪大爆英國王室內幕，外界關注英國王室反應。英國近期放寬新冠肺炎疫情限制，備受關注的英女王亦趁機出席官方活動。是次為英女王自哈里梅根專訪播出後，首次公開露面，但英女王未有提及兩人。

根據澳洲傳媒報道，現年94歲的英女王周三（31日）出席紀念皇家澳洲空軍成立100周年活動。是次為英女王自疫情爆發後，第三次到溫莎堡以外的地方出席官方活動。從照片中看到英女王並未佩戴口罩，引來外界猜測她是否已經完成兩劑疫苗接種。

英國名媛作家爆料 揚言知道邊個王室成員被指歧視梅根 【下一頁】

活動於蘭尼米德（Runnymede）舉行，英女王以一身帶青蘋果的淺綠色造型亮相，胸前佩有澳洲荊棘造型胸花。英女王亦向紀念碑獻花，悼念二戰期間在歐洲戰場犧牲的澳洲空軍士兵。英女王表示很高興能夠參加是次活動，讚揚皇家澳洲空軍多年來盡忠職守。

據報英女王曾與助手當地的空軍成員交談，問他們駐守英國是否為追逐俄羅斯人。有空軍成員回應「是」，並形容十分有趣。

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哈里梅根在專訪中指英國王室內存有種族歧視問題，所以專訪被形容是向王室投下炸彈。英女王事後發表聲明指會閉門處理事件，其後有消息指王室正考慮聘用第三方調查問題。英女王是次露面並未提及哈里梅根二人。有澳洲傳媒指，哈里梅根專訪播出後，在澳洲掀起了脫離王室的討論。

責任編輯：李俊儀

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