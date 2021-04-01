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【BNO移民英國】最低生活工資加至時薪95蚊

環球社會熱點 18:54 2021/04/01

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英國政府上調23歲以上僱員的最低時薪升至8.91英鎊，料有200萬低收入國民受惠。

英國放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。英國政府上調低生活工資（National Living Wage）近2.2%，23歲或以上僱員的最低時薪升至8.91英鎊（約95港元），料有200萬低收入英國人受惠。

【BNO移民英國】報告：英國係種族平等榜樣 【下一頁】

【BNO移民英國】英國學校5年錄6萬宗種族歧視 數字或是冰山一角 【下一頁】

英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）今年3月公布新一份財政預算案，確認最低生活工資由每小時8.72英鎊上調近2.2%至8.91英鎊，由4月1日起生效。

政府同時上調最低工資（National Minimum Wage），時薪標準如下：

  • 21至22歲僱員：8.36英鎊
  • 18至20歲僱員：6.56英鎊 
  • 18歲以下僱員：4.62英鎊 
  • 學徒：4.3英鎊

最低生活工資為英國政府設定的時薪標準，較最低工資（未夠22歲人士也受惠）的時薪更高。僱員現時年齡達23歲或以上就可獲得最低生活工資保障。政府上調最低生活工資後，全職僱員每年可獲加薪345英鎊（約3,700港元），約有200萬名低收入工人可受惠。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，政府希望在最艱難的時刻讓低收入人士可獲得更多工資，並為他們提供保障。關浩霆更敦促僱員檢查他們的薪金，並提醒僱主有責任支付正確數目的薪金，確保打工仔獲得應有待遇。

責任編輯：鄭錦玲

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