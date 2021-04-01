  • 26°C
香港時間 : 2021401日 (四) 21:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟錢家學理財@iM網欄】網上投資防受騙　輕信貼士易招損

名人薈萃 19:52 2021/04/01

分享：

網上投資平台近年備受投資者青睞，只要一App在手，便能隨時隨地落盤買賣。雖然方便易用，但不論是投資新手，抑或馳騁股場多年的散戶，都必須多注意網上投資的潛藏風險。

 

網上投資平台有不少優點，除了方便易用，其佣金及費用也可能較傳統中介人低。這些平台通常集交易、資訊與社交於一身，在提供即時報價、新聞、公司資料、圖表分析之餘，更設有社交平台功能，讓用戶及專家互相分享投資心得。

 

然而，網上資訊的準確性並無保證，甚至會有騙徒在網上散播謠言，以操控股價及進行其他違法活動。近年社交媒體流行一種「唱高散貨」的騙局，透過聊天群組分享所謂的獨家貼士或內幕消息，誘使投資者買入一些容易操控，例如低市值或低流通量的股票，推高股價，然後在高位散貨，謀取暴利。由此可見，投資者必須小心核實網上資訊，更不要輕信第三方投資建議，否則或會損失慘重。

 

其實無論以甚麼方式投資，最重要還是自己做足功課，量力而為。投資者應訂立個人投資目標及合理的回報要求，並評估自己的風險承受能力，選擇適合的投資產品，不要完全依賴第三方資訊或建議作出任何投資決定。投資者還要時刻緊記「世上沒有免費午餐」，明白回報與風險成正比的道理，便能識破「穩賺貼士」等騙徒技倆，遠離投資騙局。

 

此外，投資產品涉及不同程度的風險，部分高風險產品（如衍生產品）更未必適合新手。由於網上平台缺乏銷售人員或財務顧問提供說明或專業意見，投資者更應確保在投資前對產品有充分了解。投資者應細閱平台資料，包括產品銷售文件及警告聲明，並了解各項收費。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕http://www.ifec.org.hk

更多跟錢家學理財@投委會錢生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

最新專欄文章 更多

​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】造市、種票！勿做人頭協助莊家造市
2021/03/18
​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】造市、種票！勿做人頭協助莊家造市
​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】「香港理財月2021」增強市民數碼理財能力
2021/03/05
​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】「香港理財月2021」增強市民數碼理財能力
​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】​​避開「本土偏好」分散強積金投資風險
2021/02/19
​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】​​避開「本土偏好」分散強積金投資風險
【跟錢家學理財@iM網欄】提防投資騙局 – 涉高回報基金保險投資計劃
2021/02/10
【跟錢家學理財@iM網欄】提防投資騙局 – 涉高回報基金保險投資計劃
【跟錢家學理財@iM網欄】借定唔借？ 3個稅貸的常見誤解
2021/01/27
【跟錢家學理財@iM網欄】借定唔借？ 3個稅貸的常見誤解
股票 投資產品 社交平台 錢家有道 媒體 銷售 買入 投資者及理財教育委員會 產品 午餐

上一篇文章

【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑