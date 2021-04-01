【跟錢家學理財@iM網欄】網上投資防受騙　輕信貼士易招損

網上投資平台近年備受投資者青睞，只要一App在手，便能隨時隨地落盤買賣。雖然方便易用，但不論是投資新手，抑或馳騁股場多年的散戶，都必須多注意網上投資的潛藏風險。

網上投資平台有不少優點，除了方便易用，其佣金及費用也可能較傳統中介人低。這些平台通常集交易、資訊與社交於一身，在提供即時報價、新聞、公司資料、圖表分析之餘，更設有社交平台功能，讓用戶及專家互相分享投資心得。

然而，網上資訊的準確性並無保證，甚至會有騙徒在網上散播謠言，以操控股價及進行其他違法活動。近年社交媒體流行一種「唱高散貨」的騙局，透過聊天群組分享所謂的獨家貼士或內幕消息，誘使投資者買入一些容易操控，例如低市值或低流通量的股票，推高股價，然後在高位散貨，謀取暴利。由此可見，投資者必須小心核實網上資訊，更不要輕信第三方投資建議，否則或會損失慘重。

其實無論以甚麼方式投資，最重要還是自己做足功課，量力而為。投資者應訂立個人投資目標及合理的回報要求，並評估自己的風險承受能力，選擇適合的投資產品，不要完全依賴第三方資訊或建議作出任何投資決定。投資者還要時刻緊記「世上沒有免費午餐」，明白回報與風險成正比的道理，便能識破「穩賺貼士」等騙徒技倆，遠離投資騙局。

此外，投資產品涉及不同程度的風險，部分高風險產品（如衍生產品）更未必適合新手。由於網上平台缺乏銷售人員或財務顧問提供說明或專業意見，投資者更應確保在投資前對產品有充分了解。投資者應細閱平台資料，包括產品銷售文件及警告聲明，並了解各項收費。

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