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【睇樓熱潮】長假期勁多人睇樓　二手屋苑預約睇樓量破千組　料第二輪旺市將臨

股樓投資 18:43 2021/04/01

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近期樓市氣氛暢旺，二手屋苑睇樓活動亦見活躍。據美聯物業分行統計，全港15個指標屋苑周末（4月3至4日）睇樓量錄約566組，較上週升約2.5%。復活節及清明節假期長週末合共5天（4月2日至6日）內，預約睇樓量更錄得約1,108組。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，長假期全民留港帶動睇樓活動，預計4月份將展開第二輪旺市，三區新盤連環登場，購買力仍充裕，二手屋苑料受惠氣氛向好。

港島區內4個指標屋苑的預約睇樓量向好，單以週六日計錄得136宗，按週微升約3%，若計及5天長週末則共錄得約265組的活躍水平。資料顯示，港島區太古城於3月份錄得約44宗成交，按月錄得升幅，良好入市氣氛帶動睇樓量按周上升4.8%，長假期睇樓量更達90組；同區康怡花園睇樓量亦按周錄5.6%升幅。

【延伸閱讀】上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房【下一頁

九龍區7個指標屋苑的周末睇樓量則錄157組，按周升4.7%，長周末睇樓量達335組。當中以美孚新邨數量最高，周末睇樓量錄45組，按周上升12.5%，長假期睇樓量更達80組水平。

新界區方面，4個指標屋苑預約睇樓量暫錄約273組，按周微升約1.1%。長周末期間，沙田第一城及映灣園皆錄得逾百組睇量預約，嘉湖山莊更達205組水平。美聯物業黃錦瀚亦表示，沙田火炭全新盤料快將推出，有助帶動整區內交投氣氛，加強準買家入市信心。

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美聯吳志輝指，疫情持續受控，資金熱捧磚頭物業，復活節長假除一手新盤外，不少準買家積極於二手屋苑「尋寶」，導致「睇樓潮」出現。第二季新盤陸續有來，市場相信樓市氣氛將繼續升溫，一二手樓皆有望「價量齊升」。

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撰文 : 謝昕蕎

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