【職場熱話】同事公然在上班時間搵工　網民發帖聲討 網友反問：找工作有甚麼問題

不少上班族都試過「扮工」，但是在「扮工時間」找工作，又有沒有人試過？早前有網民在討論區發帖，指有同事公然在上班時間找工作，還要被上司看見，但同事看似沒甚麼避諱，事主不明白到底該同事是做給公司看，還是真是不在乎一心轉工呢？

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都認為該同事行為很正常，「我直頭問上司有沒有好介紹」、「找工作有甚麼問題，難道打死一世工？」、「問題在那？？？」、「沒甚麼好奇怪，上班在公司偷偷電話面試也有」、「沒有問題的，只要不影響工作」、「好平常，我那間公司有人上班時間光明正大看影片溫書考試，工作都放在一邊拖住做。」

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責任編輯：黃苑筠