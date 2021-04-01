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Google據報4月重開辦公室 員工9月1日前恢復辦公室上班

環球政經 18:18 2021/04/01

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美國科網巨企Google據報計畫重開辦公室，並安排員工最遲9月1日恢復辦公室工作。

Google首個宣布居家辦公計畫延長至明年夏季下一頁

去年Google因應疫情安排員工在家工作。隨著美國更多人接種新冠疫苗，Google正計劃重開辦公室，並制訂相關指引。

Google投資2500萬美元予歐盟新基金 打擊網路假消息下一頁

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外媒CNBC引述內部文件指，Google將觀察疫苗接種率及疫情趨勢，4月起逐步開放辦公室，並要求員工在9月1日前返回辦公室工作。但有見各個州份疫情均有不同，目前未有實際時間表。返回辦公室工作的員工，需嚴格遵守防疫措施，包括要按規定配戴口罩，時刻保持社交距離等。公司建議員工接種疫苗，但並非強制。

Google 人力資源部總監管斯康妮（Fiona Cicconi）在一封內部郵件提到，明白不少員工已經在家工作超過1年，對於將重返辦公室工作可能會有不同情緒，又指辦公室將會與印象中的不太一樣，有關部門將盡全力塑造更舒適工作環境，包括供應正餐小食及其他設施，亦歡迎員工帶攜愛寵一同上班。

美國多個企業已逐漸重開部分辦公地點。Facebook預計將於5月開放加州費利蒙總部，Uber亦宣布允許部分員工返回舊金山辦公室。

 

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撰文 : 馮卓謙

Google 疫苗 疫情 在家工作 美國 Facebook Uber

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