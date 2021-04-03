【清酒新世界@iM網欄】鍋島· 二 不斷改良的精神

富久千代酒造社長飯盛直喜先生現在擁有的成就，不單是因為他熱愛清酒，箇中當然另有原因，在背後默默付出才是最真實的一面！

我們的人生中總會經歷成長、學習及成材的過程，現在很多人出來社會工作不一定會選擇與學校修讀的專業有關，當然也有不少人會選擇與所學專業有關的工作。飯盛先生一開始並非從事與釀酒有關的工作，他本來在東京一間石油公司工作，只是後來因為家庭關係才從東京回到佐賀接手酒造。

但問題來了，其實當時飯盛先生是不太熟悉釀酒行業的，所以他與佐賀縣當地的人作出交流及以加深認識，當然他從不忘記今天擁有的成就離不開身邊的一群好夥伴一直以來給予的鼓勵及支持！據了解，飯盛先生初接手酒造的時候，酒造的生意一直下滑，後來他想到了一個解決方法，而這個方法卻不是一般的簡單，在當時的日本來說卻是從所沒有的。飯盛先生一直看好年輕人，不單是這樣，他也十分支持及相信年輕人帶來的動力，相信年輕人能驅使日本清酒得到更大的改變，所以每一年他也會找來年輕人一起商議未來怎樣擴展清酒業，以及探索和優化現有的清酒，讓清酒提升並達到更高境界，同樣地年輕人也成就佐賀縣的釀酒業。飯盛先生這種不斷失敗不斷改良的精神是十分令人敬佩的，而且他相當謙虛指出現在擁有的榮耀是大家的，並不是他個人的榮耀，當然他的太太也一直在支持飯盛先生，有如諺語所說「一個成功的男人背後一定有一個偉大的女人」。

▲ 2020年1月到訪富久千代酒造學習釀造清酒，我和飯盛直喜先生及工作人員一起合照

▲ 2019年10月24日飯盛直喜先生及太太飯盛理絵女士從日本遠道而來親臨Sake Moment主持傳統祈福鏡開儀式

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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