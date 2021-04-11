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【無與輪比@iM網欄】芯片短缺 車無芯不行？

名人薈萃 08:29 2021/04/11

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芯片短缺近日成為汽車製造業熱炒的議題。芯片短缺 車無芯不行？量的損失，相當於近十年汽車年產量的近5%。

不論是標榜新科技的新能源汽車，定還是傳統汽車，芯片都是不可或缺的組成部份。電動車的電控系統固然涉及芯片，傳統汽車的進氣、燃油、波箱，以至防鎖死剎車系統（ABS）、電子循跡系統（ESP）等，都涉及芯片，當然當中有高階芯片亦有只需低階技術的芯片，但別以為只有看似高科技的電動車才涉及芯片。

市場的分析普遍認為，芯片供應不足的原因有兩個，一是去年環球經濟受新冠疫症威脅，車廠紛紛減產，並向供應商發出預警；與此同時，電子消費品如筆記簿電腦以及網絡鏡頭等需求卻見上升，環球芯片供應鏈亦因此將產能移往消費品之上。第二個原因，是在中美貿易戰之下，車廠因應對國際局勢的評估而加重美系供應鏈的比重，汽車製造業的供應鏈管理非常緊湊，亦環環相扣，可以想像，當其中一個環節的代工廠產能被佔用，便難以為另一家車廠提供芯片。

讀者也許會問，既然芯片短缺，那芯片價自會上升，亦會令更多市場參與者進入市場；有投資者更會即時聯想到，這對中芯（00981）等中國芯片廠而言，豈非大把世界？首先，汽車製造業的供應鏈講求穩定，即使是水撥、冷氣隔，以至是音響的按鈕，要被納入一家車廠的供應鏈殊不容易，因為一旦供應不穩，整條生產線便就此停頓。

其次，先不說中國芯片在製程上是否可應付需求，中國14nm芯片的良率近期才叫追上台積電等龍頭，而供應尚未穩定；而汽車芯片不同手機芯片，汽車身處的運作環境更為嚴苛，由研發設計、製造、測試、供應投產，供應鏈的轉換需時最少兩年，可說半點不易。可以預期，情況如不改善，車企上半年的銷售情況難以亮麗，這情況大概要下半年才有所改善。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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