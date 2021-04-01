  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞裔歧視事件蔓延至加拿大 白人夫婦咖啡店内向亞裔女店員潑咖啡 導致輕度燙傷

環球政經 18:27 2021/04/01

分享：

近日美國的其實亞裔事件越演越烈，接二連三有亞裔人被襲擊。除美國之外，鄰國加拿大歧視亞裔的情況亦趨向嚴重。外媒報道，當地29日，約下午3時，有兩名白人顧客在位於列治文市漁人碼頭商圈Moncton街道和一號路口的Rocanini咖啡店，向兩名華裔女店員潑灑咖啡，同時用種族歧視的字眼罵她。

美國水牛城電台DJ涉種族歧視  以黑人膚色論理想多士「燶度」 被終止合約：【下一頁

根據皇家騎警的内部資料顯示，該華裔女店員就新冠疫情規定為一對白人顧客安排座位時，似乎惹起他們的不滿情緒，因而向這位女店員潑灑熱咖啡並以種族歧視語言辱駡他，同時將咖啡潑在她身體和臉部，導致她輕度燙傷。

林書豪被稱「新型冠狀病毒」涉被種族歧視 社交媒體抒感受 NBA發展聯盟：已展開調查：【下一頁

皇家騎警於涉嫌種族誹謗的襲擊事件發生後發出新聞稿，指於事發的下午3點15分，警方收到到報案電話後迅速抵達現場逮捕了嫌犯。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：翁嘉陽

疫情 歧視 咖啡 電台 加拿大

上一篇文章

【睇樓熱潮】長假期勁多人睇樓　二手屋苑預約睇樓量破千組　料第二輪旺市將臨

下一篇文章

Google據報4月重開辦公室 員工9月1日前恢復辦公室上班
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股