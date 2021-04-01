亞裔歧視事件蔓延至加拿大 白人夫婦咖啡店内向亞裔女店員潑咖啡 導致輕度燙傷

近日美國的其實亞裔事件越演越烈，接二連三有亞裔人被襲擊。除美國之外，鄰國加拿大歧視亞裔的情況亦趨向嚴重。外媒報道，當地29日，約下午3時，有兩名白人顧客在位於列治文市漁人碼頭商圈Moncton街道和一號路口的Rocanini咖啡店，向兩名華裔女店員潑灑咖啡，同時用種族歧視的字眼罵她。

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根據皇家騎警的内部資料顯示，該華裔女店員就新冠疫情規定為一對白人顧客安排座位時，似乎惹起他們的不滿情緒，因而向這位女店員潑灑熱咖啡並以種族歧視語言辱駡他，同時將咖啡潑在她身體和臉部，導致她輕度燙傷。

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皇家騎警於涉嫌種族誹謗的襲擊事件發生後發出新聞稿，指於事發的下午3點15分，警方收到到報案電話後迅速抵達現場逮捕了嫌犯。

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責任編輯：翁嘉陽