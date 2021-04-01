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蘋果Siri英語版不再是默認女聲　並引入兩種新的Siri語音

環球政經 19:42 2021/04/01

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蘋果（Apple）於周三（31日）表示，將在即將發布的iPhone軟件版本中，為Siri語音助手添加兩種新的英語語音。用戶將能夠從Siri的四種聲音中進行選擇，在美國用戶中，這些聲音將不再默認為女性聲音。

【小米新LOGO】200萬人民幣設計費背後　其實還要計算媒體行銷效益：【下一頁

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蘋果發言人表示，公司為英語使用者引入兩種新的Siri語音，並為用戶提供在安裝設備時選擇所需語音的選項。「這是蘋果公司對多樣性和包容性以及產品和服務的長期承諾的延續，這些產品和服務旨在更好地反映我們所生活的世界的多樣性。」

據資料顯示，Siri將在iOS 14.5中，提供更多樣化的美式英語聲音選項，並且不再有預設聲音，因此使用者在設定裝置時，從一開始就能選擇要對自己說話的聲音。蘋果曾在某些地區用戶的Siri中，提供默認的男性配音，以及澳洲和英國的口音，但自2011年發布以來，蘋果在美國版本則是默認使用女性配音。

除了引入新的聲音之外，蘋果還將增加使用Apple Watch解鎖手機的功能，新的表情符號以及隱私更改，以限制對移動廣告客戶使用的設備ID的訪問。

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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