【網民熱話】見家長被女方父母嫌月薪太少　自爆爸爸送他5層樓後　結局居然係咁

不少人都會介紹自己的愛侶給父母認識，希望可以得到父母祝福，但近日在台灣，就有網民在Facebook群組發文，稱自己拜訪了女友的父母，不料女方父母嫌棄他月薪3萬台幣（約8,178港元）太低，希望他們分開，就算之後事主說他爸給了他5間房子，還是有點嫌棄，令事主不知所措。

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事主經歷：

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不少網民都替事主抱不平，「三萬真的很低，但是五間房很多，比月入十萬的無殼蝸牛厲害」、「5間房已打趴人」、「不會說我5間房被動收入每月10萬」。亦有網民認為這只是借口，「長相跟運氣問題看就不喜歡，管你多有錢多他女兒多好，可能覺得看你就是不適合他女兒，很多話不能太白」、「想太多了，應該是臉的問題。」

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責任編輯：黃苑筠