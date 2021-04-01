【5G商用一周年】中國移動香港5G應用方案　聚焦智能建築醫療出行

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本港5G網絡面世足足一年，電訊商已相繼推出5G商用計劃，為企業數碼轉型以及發展智慧城市的浪潮積極部署5G方案。中國移動香港(CMHK)今日舉行發布會，公布5G商用的未來發展方向。
該電訊商接受本報訪問時指出，留意到港府在去年發布的施政報告以及智慧城市藍圖2.0，在多個範疇均有展開智慧化的探索，其中5G技術扮演著很重要的角色。與包括：AI、雲計算、大數據等其他新興技術的結合，將可支持更多的行業轉型。所以未來發展將聚焦結合香港的產業佈局特點，支援香港的智慧城市建設。
該企留意到，目前在建築、醫療、金融、零售、交通物流等行業，有較多的商業客戶希望探索以5G賦能企業數碼轉型，提升效率。
未來需求趨勢 以開拓建築醫療金融等方案優先
該企亦有就此制定未來的五年規劃，期望發揮5G的優勢，優先推動上述行業轉型，從多個方面支持城市與產業的發展。開拓場景應用將包括：
至於針對個人客戶方面，將推出一系列現客升級及新客戶獎賞，以及會員會籍等吸客；並會推出全新家庭品牌CMHK Home，結合家居光纖寬頻服務、5G無線寬頻服務、智能家庭產品，打造一站式娛樂及智能家居體驗。
5G網速 排本地首位
該企公布國際網速測試機構Ookla的最新報告顯示，截至今年2月，中國移動香港的5G網絡平均下載及上載速度分別達210Mbps及32Mbps，再度成為本地電訊商的5G網速排行首位。該報告結果由去年12月至2021年2月連續3個月進行。
據中國移動香港資料所示，目前5G市區戶外覆蓋率已超過95%；另早於2019年完成5G獨立組網測試，在去年11月推出「網絡切片」服務，以應對企業客戶發展多樣化5G應用的需求，藉此定制專網服務。
記者：張寶燕