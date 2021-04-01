【5G商用一周年】中國移動香港5G應用方案　聚焦智能建築醫療出行

▲ 中國移動香港(CMHK)今日舉行5G商用一周年發布會，公布未來將繼續把握有關5G浪潮，針對個人、商業客戶、智能家居方向發展。

本港5G網絡面世足足一年，電訊商已相繼推出5G商用計劃，為企業數碼轉型以及發展智慧城市的浪潮積極部署5G方案。中國移動香港(CMHK)今日舉行發布會，公布5G商用的未來發展方向。

▲ 中國移動香港(CMHK)今日舉行5G商用一周年發布會，公布未來將繼續把握有關5G浪潮，針對個人、商業客戶、智能家居方向發展。

該電訊商接受本報訪問時指出，留意到港府在去年發布的施政報告以及智慧城市藍圖2.0，在多個範疇均有展開智慧化的探索，其中5G技術扮演著很重要的角色。與包括：AI、雲計算、大數據等其他新興技術的結合，將可支持更多的行業轉型。所以未來發展將聚焦結合香港的產業佈局特點，支援香港的智慧城市建設。

該企留意到，目前在建築、醫療、金融、零售、交通物流等行業，有較多的商業客戶希望探索以5G賦能企業數碼轉型，提升效率。

▲ 例如早前就推出5G網聯無人機解決方案，幫助提升建築工地的管理，未來還將可拓展至應急救援、災害評估、交通治理及醫療救援等多個領域。

未來需求趨勢 以開拓建築醫療金融等方案優先

該企亦有就此制定未來的五年規劃，期望發揮5G的優勢，優先推動上述行業轉型，從多個方面支持城市與產業的發展。開拓場景應用將包括：

智能大廈/建築

智能醫院及遙距醫療，方便醫院資訊傳送及優化病人護理服務，協助行動不便或居住邊遠地區病人得到合適及快捷治療

智能出行，透過5G應用大數據，車聯網全面提升駕駛安全性，實現全自動駕駛

其他行業則根據客戶的需求而推出相應解決方案

至於針對個人客戶方面，將推出一系列現客升級及新客戶獎賞，以及會員會籍等吸客；並會推出全新家庭品牌CMHK Home，結合家居光纖寬頻服務、5G無線寬頻服務、智能家庭產品，打造一站式娛樂及智能家居體驗。

5G網速 排本地首位

該企公布國際網速測試機構Ookla的最新報告顯示，截至今年2月，中國移動香港的5G網絡平均下載及上載速度分別達210Mbps及32Mbps，再度成為本地電訊商的5G網速排行首位。該報告結果由去年12月至2021年2月連續3個月進行。

據中國移動香港資料所示，目前5G市區戶外覆蓋率已超過95%；另早於2019年完成5G獨立組網測試，在去年11月推出「網絡切片」服務，以應對企業客戶發展多樣化5G應用的需求，藉此定制專網服務。

記者：張寶燕