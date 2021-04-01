  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G商用一周年】中國移動香港5G應用方案　聚焦智能建築醫療出行

科技 19:15 2021/04/01

分享：

中國移動香港(CMHK)今日舉行5G商用一周年發布會，公布未來將繼續把握有關5G浪潮，針對個人、商業客戶、智能家居方向發展。

本港5G網絡面世足足一年，電訊商已相繼推出5G商用計劃，為企業數碼轉型以及發展智慧城市的浪潮積極部署5G方案。中國移動香港(CMHK)今日舉行發布會，公布5G商用的未來發展方向。

中國移動香港(CMHK)今日舉行5G商用一周年發布會，公布未來將繼續把握有關5G浪潮，針對個人、商業客戶、智能家居方向發展。

該電訊商接受本報訪問時指出，留意到港府在去年發布的施政報告以及智慧城市藍圖2.0，在多個範疇均有展開智慧化的探索，其中5G技術扮演著很重要的角色。與包括：AI、雲計算、大數據等其他新興技術的結合，將可支持更多的行業轉型。所以未來發展將聚焦結合香港的產業佈局特點，支援香港的智慧城市建設。

該企留意到，目前在建築、醫療、金融、零售、交通物流等行業，有較多的商業客戶希望探索以5G賦能企業數碼轉型，提升效率。

例如早前就推出5G網聯無人機解決方案，幫助提升建築工地的管理，未來還將可拓展至應急救援、災害評估、交通治理及醫療救援等多個領域。

未來需求趨勢　以開拓建築醫療金融等方案優先

該企亦有就此制定未來的五年規劃，期望發揮5G的優勢，優先推動上述行業轉型，從多個方面支持城市與產業的發展。開拓場景應用將包括：

  • 智能大廈/建築
  • 智能醫院及遙距醫療，方便醫院資訊傳送及優化病人護理服務，協助行動不便或居住邊遠地區病人得到合適及快捷治療
  • 智能出行，透過5G應用大數據，車聯網全面提升駕駛安全性，實現全自動駕駛
  • 其他行業則根據客戶的需求而推出相應解決方案

至於針對個人客戶方面，將推出一系列現客升級及新客戶獎賞，以及會員會籍等吸客；並會推出全新家庭品牌CMHK Home，結合家居光纖寬頻服務、5G無線寬頻服務、智能家庭產品，打造一站式娛樂及智能家居體驗。

5G網速　排本地首位

該企公布國際網速測試機構Ookla的最新報告顯示，截至今年2月，中國移動香港的5G網絡平均下載及上載速度分別達210Mbps及32Mbps，再度成為本地電訊商的5G網速排行首位。該報告結果由去年12月至2021年2月連續3個月進行。

據中國移動香港資料所示，目前5G市區戶外覆蓋率已超過95%；另早於2019年完成5G獨立組網測試，在去年11月推出「網絡切片」服務，以應對企業客戶發展多樣化5G應用的需求，藉此定制專網服務。

記者：張寶燕

相關文章

【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
2021/03/31
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【招海外科技人才】拜登不延長特朗普H-1B簽證禁令　將有助紓解矽谷人才荒？
今日
【招海外科技人才】拜登不延長特朗普H-1B簽證禁令　將有助紓解矽谷人才荒？
【機迷熱話】蘇伊士運河模擬遊戲　本月內登陸Steam平台
今日
【機迷熱話】蘇伊士運河模擬遊戲　本月內登陸Steam平台
【Sony新手機】Sony宣布Xperia新機發布會　本月14日舉行
今日
【Sony新手機】Sony宣布Xperia新機發布會　本月14日舉行
數碼轉型 5G 電訊商 寬頻 施政報告 iPhone 智慧城市 大數據 自動駕駛 智能家居

下一篇文章

【機迷熱話】蘇伊士運河模擬遊戲　本月內登陸Steam平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【科技圓投資夢】SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股
【科技圓投資夢】SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股