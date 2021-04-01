日本波音客機變餐廳 2100一位照滿座

新冠肺炎疫情下航空業備受衝擊，各航空公司紛紛另求辦法增加收入。有日本航空為增加收入決定轉售飛機餐，結果大受歡迎更需要加售。該日本航空公司出售的飛機餐分為商務和頭等兩種，其中頭等飛機餐要價5.98萬日元（約4,200港元）一位。推出後大受歡迎，該航空公司表示未來會舉辦相同的活動。

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疫情之下多架客機無法起飛，日本最大航空公司ANA（全日空航空）改造起飛無期的現役波音777客機，變成餐廳為民眾提供飛機餐。ANA將這項活動稱為「帶翼餐廳」（restaurant with wings）， 當中頭等艙票價為5.98萬日元（約4,200港元），而商務艙則要價2.98萬日元（約2,100港元）一位。

活動在東京羽田機場進行，需要提早預約，並可以預先選擇菜式。現時所有預約時間均已售空，航空公司計劃未來4月將會增加可預約時間。料屆時將會提供午餐和晚餐合共22次的體現活動，雖然機上不會提供娛樂節目，但客人會收到洗漱用品，並可以到羽田機場國內航站樓的ANA休息室使用。

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疫情之下，各地航空業紛紛想辦法救市。去年10月，新加坡航空亦舉辦類似的活動，讓顧客在於停泊在國內最大機場的A380客機中進餐，要價約4,000港元，頭兩日的預訂時間在開放一個半小時內便售罄。上周英國航空公司亦有類似嘗試，但是以外賣形式，顧客需回家並自行加工。民眾可以從4中不同的套餐中選擇，價格從80英鎊（約857港元）起。

責任編輯：李俊儀