【微信女】法庭對「唱高散貨」疑犯曾泠樨發出逮捕手令　沒收10萬元保釋金

▲ 【微信女】法庭對「逮捕手令」疑犯曾泠樨發出逮捕手令 沒收10萬元保釋金

證監會公布，東區裁判法院今日對曾泠樨發出逮捕手令，曾泠樨未有就兩項妨礙證監會於2020年5月進行關於「唱高散貨」搜查行動的控罪出庭應訊。證監會形容曾泠樨為在社交媒體唱高散貨的操縱者，證監會表示收到可靠消息，曾泠樨已於2020年11月15日離港。

證監會最新資料指，曾泠樨（Zeng Lingxi）現年45歲，屬中國籍，並在中國出生。

證監會警方聯合打擊「唱高散貨」 12人被捕涉款逾9億元、證監會拆解騙徒手法，可見【下一頁】

證監會稱，去年5月證監會以搜查令到某辦事處，調查一項就某香港上市公司的股份可能涉及市場操縱行為的案件，曾泠樨妨礙證監會的僱員執行搜查令及行使《證券及期貨條例》權力。

證監會稱，曾泠樨審訊原定2月1日展開，獲准以100,000元保釋外出，離港前須至少24小時事先通知證監會，提供詳細行程連同外遊期間下榻處的地址，並須在有關地址及聯絡資料更改後48小時內知會證監會。

證監會表示，法院已下令將其100,000元的保釋金沒收。

相關文章：

【微信女】證監會向15家經紀行發出限制通知書 凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶

【微信女】證監會警方「合璧行動」涉搜查山頂灣仔豪宅 疑犯過「奢華生活」

【微信女】證監會收300宗社交媒體投資騙案投訴 收緊上市門檻具壓抑效果

編輯：麥德銘