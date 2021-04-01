【阿里巴巴手遊】《三國志・戰略版》香港吸金1億 年內營收全球第五

▲ 阿里巴巴旗下《三國志・戰略版》全球營收突破12億美元。

阿里巴巴 （09988） 旗下沙盤策略手遊《三國志・戰略版》大獲成功，據商店情報機構Sensor Tower數據，《三國志・戰略版》推出以來的累計總收入已突破12億美元（約93.6億港元），「標誌該電商巨頭成為中國手遊市場的一個主要玩家。」

《三國志・戰略版》在2019年9月上市，最好的月份表現為2020年5月，當月的營收達到9170萬美元（約7.13億港元）。其後該款遊戲繼續表現強勁，在今年2月錄得次優的營收表現，當月收入為7980萬美元（約6.2億港元）。

2021年以來，《三國志・戰略版》已經成為全球App Store收入排名第五的遊戲，達到1.948億美元（約15億港元）。

《三國志・戰略版》目前僅在8個國家或地區上市，中國大陸為最大的市場，單單iOS營收已貢獻約11億美元（約85億港元），佔比96.2%。台灣、香港則分別貢獻1.5%、1%營收，該款遊戲年初才在香港推出，根據Sensor Tower數據，香港區的營收已經達到1320萬美元（約1億港元）。

阿里巴巴進入遊戲市場以來，《三國志・戰略版》為其迄今最成功的手遊，緊隨其後的是《三國志幻想大陸》、《航海王：燃燒意志》，僅計算中國App Store收入，分別為1.616億、1.17億美元。

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編輯：陳健婷