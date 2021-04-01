  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴手遊】《三國志・戰略版》香港吸金1億 年內營收全球第五

新經濟追蹤 18:10 2021/04/01

分享：

阿里巴巴旗下《三國志・戰略版》全球營收突破12億美元。

阿里巴巴 （09988） 旗下沙盤策略手遊《三國志・戰略版》大獲成功，據商店情報機構Sensor Tower數據，《三國志・戰略版》推出以來的累計總收入已突破12億美元（約93.6億港元），「標誌該電商巨頭成為中國手遊市場的一個主要玩家。」

《三國志・戰略版》在2019年9月上市，最好的月份表現為2020年5月，當月的營收達到9170萬美元（約7.13億港元）。其後該款遊戲繼續表現強勁，在今年2月錄得次優的營收表現，當月收入為7980萬美元（約6.2億港元）。

2021年以來，《三國志・戰略版》已經成為全球App Store收入排名第五的遊戲，達到1.948億美元（約15億港元）。

《三國志・戰略版》目前僅在8個國家或地區上市，中國大陸為最大的市場，單單iOS營收已貢獻約11億美元（約85億港元），佔比96.2%。台灣、香港則分別貢獻1.5%、1%營收，該款遊戲年初才在香港推出，根據Sensor Tower數據，香港區的營收已經達到1320萬美元（約1億港元）。

阿里巴巴進入遊戲市場以來，《三國志・戰略版》為其迄今最成功的手遊，緊隨其後的是《三國志幻想大陸》、《航海王：燃燒意志》，僅計算中國App Store收入，分別為1.616億、1.17億美元。

騰訊PUBG Mobile去年日均進賬5700萬 全球累計收入近400億【下一頁】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【心動2400】心動發債配股集資約33億　B站阿里巴巴有份認購、股價全日大升逾兩成

【騰訊業績】騰訊上季手遊增速回落至41% 馬化騰：數據分享及保護需平衡

編輯：陳健婷

 

港股 中國 香港 台灣 電玩手遊 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【數字人民幣】人行：若條件成熟　數字人民幣可實現跨境交易

下一篇文章

【微信女】法庭對「唱高散貨」疑犯曾泠樨發出逮捕手令　沒收10萬元保釋金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】業績高股息　中行8厘農行7厘中銀4厘　雷軍押注人生造車
【開市9點半】業績高股息　中行8厘農行7厘中銀4厘　雷軍押注人生造車
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【港交所388】路透：中國擬建新交易所吸港美上市公司回流　李小加感不解
【港交所388】路透：中國擬建新交易所吸港美上市公司回流　李小加感不解
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【美股期貨】道指期貨續軟跌近40點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近40點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布