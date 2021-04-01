【小米新LOGO】200萬人民幣設計費背後　其實還要計算媒體行銷效益

看了原研哉說明幫小米重新設計定義的品牌識別計畫影片，深深覺得原研哉那說故事的魅力依舊。

小米從一個早期被認為是東抄西抄的品牌，發展十年到現在，開始想走出自己的品牌格局，花大錢找來原研哉重新梳理品牌脈絡，我覺得是一個很聰明的做法，一來是原研哉本身自帶媒體聲量，200萬人民幣設計費背後其實還要計算媒體行銷效益。二來不管之前有多少產品疑似抄襲他廠，如果能讓原研哉幫品牌找到未來新定位，「設計從良」之後要刷新使用者腦中印象，其實也只是時間問題。

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用足3年時間構思 小米換新LOGO方形變圓形惹熱議：【下一頁】

回頭來看這個設計，我認為重點不在那個由方變圓的LOGO，而是在原研哉幫小米品牌定義的這個單字「ALIVE」，說明影片中，彷彿預測到網友看見LOGO後將出現許多酸言酸語，他說「比起外在形狀上的改變，我改變的是品牌內在的性質。」他期許小米能成為一個具有生命感設計的品牌，「在環境間不斷運動，始終保持一種平衡狀態和個性，也就是生命本身的樣子。」

rebranding 背後牽扯的規模總是千絲萬縷，越是國際性的品牌，要做的溝通層級就越多，能改動的事情就越少。他可能不希望改動現有 LOGO太多，因此直接從原有的方形LOGO 切入，試著在方形與圓形之間找到一個能兼容並蓄的「超橢圓」，當中他以一個數學公式——「 |x|^n +|y|^n＝1 」來驗證，將n 帶入各個數字後，得到許多近似的方形，最後選擇 n=3 的形狀。

mi 兩字也因應品牌視覺優化做了細部調整。比較大的變動是重新設計了英文標準字，讓英文標準字跟新LOGO可以相呼應。其實小米過去在產品上都沒有露出英文標準字，這點我認為是跟風蘋果的策略，我們在蘋果的電子產品上可以看見蘋果的 LOGO，或是產品本身如 iPhone、iPad等字，但不會看見「APPLE」一字。

原研哉表示，LOGO與英文標準字可以依照不同使用情境分開使用效果最好，比如說品牌發表會、一般製品等比較大眾的場合，使用 LOGO 強化品牌視覺印象，如果是在高性能的手機上，就可以放上英文標準字。標準色保留已成為品牌印象的橘色，新增了銀黑二色輔助使用。這樣的補足讓原有的品牌計畫更為完整。同時，他也希望LOGO可以具有「浮游感」，宛如有機生命體一般，任意漂浮在平面上，而不是跟隨視覺平衡感的設計規則。

找了大牌設計師設計，眾人可能期待的是視覺有個亮眼的翻新，但是事業越龐大、背負的品牌歷史越悠久，絕大多數的老闆都會擔心太過耳目一新的視覺會失去老顧客的信賴與支持，三年時間裡，我相信原研哉的團隊應該做了許多企業訪問，充分了解品牌現今狀況以及未來發展後，在目前現有狀態上，補足原有品牌策略不足，再加以調整細節。可能對原研哉來說，這樣的調整，對他們企業品牌識別與品牌發展是最合理的修正與補足，也最符合未來發展的期待。

當設計圈總是在倡議，不是視覺經驗獵奇才叫設計，藏在設計細節以及背後使用者經驗的規劃等等都是設計一環，要用宏觀的格局俯瞰整體設計時，是否設計師們也要跟著一般鄉民這樣嘲諷，大家最好是靜下心想想。而過去我採訪過原研哉，他說「設計應該成為人民的教養」，我想他已實際身體力行，為華語設計圈上了最好一課。

*文章獲「設計發浪Designsurfing」授權轉載。

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責任編輯：黎淑雯

