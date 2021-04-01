【有盈退休】曾智華：讓每代人面對每代的風浪

近幾個月，老友聚會，大部份都唉聲嘆氣。原因你我心照，不必細表。

退休一族搖頭嘆息的，多是：「我們這代已上岸，人生就快行完。享受過香港最好的年代。但……唉，下一代，慘矣。」對呢類看法，筆者永不即時搭嘴。因Agree & Disagree！

因為，每一代人有每一代的惡劣環境要面對。沒有人「承諾你一個玫瑰園」（No one promised you a rose garden）。向年青人不停講：「你這一代慘矣！」不單未能鼓勵他們面對人生。反之，累事！

發揮適應能力

下一代慘？先不作大辯論。但大家真要認識不同時代的不同「慘」。

筆者的上一代，飽經戰亂，苟且偷生。食不飽，穿不暖，捱番薯。在被洋人及日本仔欺負踢屁股的「現實」下捱大、捱過。

筆者看見他們，真「慘」矣。如果換轉自己，都不知可以點頂？到自己一代，1950年初出生，用今天的角度，也是「慘到飛起」！住山邊木屋又或六七十人擠住一層舊唐樓。用一個廁所，一個馬桶（又或無水廁！），一個廚房。人人毫無私隱。

當時孩童大部份碌地沙（沒有床瞓！），沒有冷氣理所當然，電風扇都無，搞到生熱痱乃「正常現象」。

當然，也是吃不飽。要日日到教堂輪救濟的麵粉及生油。水，非常珍貴，因天旱頻頻。結果，不時制水，人人要落街輪水擔回屋企用。

政治方面，當然絕沒有甚麼民主自由，更完全無空間給任何人論政。所有新聞發放，須經政府新聞處審查。港英政府刻意針對親共人士，尤其爆發「六七暴動」後，隨意大量收監。

更驚嚇，無數五花大綁浮屍由北面漂來。另又有越南船民及內地難民千計湧到。

一切一切，就在筆者這一代發生。之後，香港逐漸開放、進步、經濟起飛……一切都有個「政治大氣候」在背後推動。筆者的這一代，是否很易啃？現在回望，絕對不是。但喊都無謂，煮到夾就食。

下一代又如何？相比對上兩代的起步點，絕對優勝。如何面對，自己決定好了。

上一代，不宜指手畫腳，毋須也沒法擔心。人的適應能力，經常超越想像！