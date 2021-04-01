  • 26°C
香港時間 : 2021401日 (四) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有盈退休】曾智華：讓每代人面對每代的風浪

名人薈萃 07:03 2021/04/01

分享：

近幾個月，老友聚會，大部份都唉聲嘆氣。原因你我心照，不必細表。

退休一族搖頭嘆息的，多是：「我們這代已上岸，人生就快行完。享受過香港最好的年代。但……唉，下一代，慘矣。」對呢類看法，筆者永不即時搭嘴。因Agree & Disagree！

因為，每一代人有每一代的惡劣環境要面對。沒有人「承諾你一個玫瑰園」（No one promised you a rose garden）。向年青人不停講：「你這一代慘矣！」不單未能鼓勵他們面對人生。反之，累事！

發揮適應能力

下一代慘？先不作大辯論。但大家真要認識不同時代的不同「慘」。

筆者的上一代，飽經戰亂，苟且偷生。食不飽，穿不暖，捱番薯。在被洋人及日本仔欺負踢屁股的「現實」下捱大、捱過。

筆者看見他們，真「慘」矣。如果換轉自己，都不知可以點頂？到自己一代，1950年初出生，用今天的角度，也是「慘到飛起」！住山邊木屋又或六七十人擠住一層舊唐樓。用一個廁所，一個馬桶（又或無水廁！），一個廚房。人人毫無私隱。

當時孩童大部份碌地沙（沒有床瞓！），沒有冷氣理所當然，電風扇都無，搞到生熱痱乃「正常現象」。

當然，也是吃不飽。要日日到教堂輪救濟的麵粉及生油。水，非常珍貴，因天旱頻頻。結果，不時制水，人人要落街輪水擔回屋企用。

政治方面，當然絕沒有甚麼民主自由，更完全無空間給任何人論政。所有新聞發放，須經政府新聞處審查。港英政府刻意針對親共人士，尤其爆發「六七暴動」後，隨意大量收監。

更驚嚇，無數五花大綁浮屍由北面漂來。另又有越南船民及內地難民千計湧到。

一切一切，就在筆者這一代發生。之後，香港逐漸開放、進步、經濟起飛……一切都有個「政治大氣候」在背後推動。筆者的這一代，是否很易啃？現在回望，絕對不是。但喊都無謂，煮到夾就食。

下一代又如何？相比對上兩代的起步點，絕對優勝。如何面對，自己決定好了。

上一代，不宜指手畫腳，毋須也沒法擔心。人的適應能力，經常超越想像！

撰文 : 曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名 : 有盈退休

最新專欄文章 更多

【有盈退休】曾智華：這世界 沒人可令你「老」
2021/03/19
【有盈退休】曾智華：這世界 沒人可令你「老」
【有盈退休】曾智華：留港、移民—策略性忍耐
2021/02/07
【有盈退休】曾智華：留港、移民—策略性忍耐
【有盈退休】曾智華：打疫苗嗎？我打！
2021/01/24
【有盈退休】曾智華：打疫苗嗎？我打！
【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片
2021/01/11
【有盈退休】曾智華：風騷退休卡片
【有盈退休】曾智華：我是Seenager！
2020/12/27
【有盈退休】曾智華：我是Seenager！
曾智華 退休 經濟 政治 日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑