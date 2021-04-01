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網球手3枚以太幣「賣身」做NFT人形廣告板

環球社會熱點 17:47 2021/04/01

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「非同質化代幣」（Non-Fungible Token，NFT）近期掀起熱潮，比特幣（Bitcoin）與以太幣（Ether）等虛擬貨幣備受熱捧。克羅地亞有女網球手更趁以太幣熱潮，以3枚以太幣「賣身」獲另類贊助，買家可以NFT形式將訊息放在她身上達到宣傳效果。

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20歲的Oleksandra Oliynykova為職業網球手，她早前於NFT交易市場OpenSea上，拍賣她右手手肘一處約15厘米乘以8厘米的皮膚擁有權。一名買家以3枚以太幣的價格成功競投，按市場價格相等於5,415美元（約4.2萬港元）。

NFT（Non-Fungible Token）是以區塊鏈技術產生的獨有標記，可用作認證虛擬資產擁有權，包括數碼藝術品、圖片、影片、遊戲道具等資產。

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Oliynykova在國際女子網球協會（WTA）的排名為第649位，她表示會把買家放在NFT上的信息帶到她參賽的每個賽場上，就如一塊人形廣告板。她更指這次拍賣是一項很好的投資，如果她有朝一日現身溫布頓或法網賽事，買家就能以更高的價格轉售她身上的NFT擁有權。

NFT於體育界也引起關注，美國職業籃球聯賽（NBA）推出名為TopShot的計劃，讓用戶可通過交易平台購買喜愛球星的虛擬短片卡。據悉，TopShot計劃推出後深受球迷歡迎，市場價值達到數百萬美元。

責任編輯：鄭錦玲

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