【博物館消息】博物館明日起重新開放 通行證到期日有所更新

康樂及文化事務署今日（1日）宣布，因應疫情的最新情況，所有博物館明日（2日）起恢復正常開放時間。而博物館通行證的到期日亦有所更新。

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由於所有博物館於去年十二月二日起曾暫停開放，康文署決定把所有在去年十二月二日至今年四月一日期間受影響的博物館通行證持有人，由四月二日開始，憑原有通行證於指定期限內可享博物館入場費用豁免。而豁免日數將按個別通行證於所述受影響期間的有效日數而定，持證人同時可在相關期限內繼續享用通行證的優惠。

例子 博物館通行證發出日 原博物館通行證到期日 於15.7.2020-28.9.2020期間，博物館暫停開放，通行證到期日更新至 於2.12.2020-1.4.2021期間，博物館暫停開放，通行證到期日更新至 例子一 1.11.2019 31.10.2020 18.6.2021 17.10.2021 例子二 11.3.2020 10.3.2021 14.9.2021 13.1.2022 例子三 14.7.2020 13.7.2021 27.9.2021 26.1.2022 例子四 1.12.2020 30.11.2021 --- 31.3.2022

博物館通行證持有人可享以下優惠：

於博物館通行證有效期內可無限次參觀康樂及文化事務署轄下博物館的常設及專題展覽(特定的專題展覽除外)。

於設在博物館內的禮品店/書店購買康樂及文化事務署製作的刊物及紀念品可獲九折優惠(孫中山紀念館除外)。

於設在博物館內的指定餐廳惠顧可享優惠。

參與博物館主辦的活動(如教育推廣活動)可獲九折優惠。參加活動費用倘為優惠價錢，則不能同時享有此優惠。

由現在起至2022年8月31日，博物館通行證持有人申請香港迪士尼樂園成人、小童/學生及長者「奇妙處處通」可分別享有HK$60、HK$50及HK$40折扣優惠。優惠受條款及細則約束。查詢熱線(852)1-830-830。有關票價、條款及細則，請瀏覽香港迪士尼樂園網站。博物館通行證持有人申請香港海洋公園「智紛全年入場證」的優惠已於2020年7月31日結束，敬請留意。

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責任編輯：羅浩濂

