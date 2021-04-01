【Sony新手機】Sony宣布Xperia新機發布會　本月14日舉行

▲ 綜合外媒報道指，Sony已正式向媒體發送邀請，Xperia發表會將於4月14日舉行。

往年Sony均會在MWC期間宣布Xperia年度旗艦機種，惟今年MWC改為6月舉行，或打亂Sony原本的計畫。在此情況下，Sony終在今（1日）宣布，將於香港時間4月14日下午3時30分，在線上舉行Xperia新機發布會，外界預計屆時Sony將會帶來新一代旗艦機 Xperia 1 III。

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綜合外媒報道指，Sony已正式向媒體發送邀請，Xperia發表會將於4月14日舉行，不過具體機款則沒有透露。而若參考 2020年Sony手機發布的次序，外媒推斷旗艦 Xperia 1 III 與中階手機Xperia 10 III將會登場。

▲ Sony終在今（1日）宣布，將於香港時間4月14日下午3時30分，在線上舉行Xperia新機發布會。（Sony Facebook圖片）

根據過往傳聞，Xperia 1 III或將搭載6.5吋 4K OLED HDR屏幕、採用高通 S888旗艦處理器、以及三組4800萬像素的鏡頭。爆料紅人Steve Hemmerstoffer日前也發布一張疑似「Xperia 1 III」的圖片，揭露該手機的相機鏡頭疑採用「潛望式」長焦距鏡頭。不過更多詳情，則仍待官方在4月14日揭曉。

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責任編輯：曾曉汶