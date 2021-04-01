  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Sony新手機】Sony宣布Xperia新機發布會　本月14日舉行

科技 17:44 2021/04/01

分享：

綜合外媒報道指，Sony已正式向媒體發送邀請，Xperia發表會將於4月14日舉行。

往年Sony均會在MWC期間宣布Xperia年度旗艦機種，惟今年MWC改為6月舉行，或打亂Sony原本的計畫。在此情況下，Sony終在今（1日）宣布，將於香港時間4月14日下午3時30分，在線上舉行Xperia新機發布會，外界預計屆時Sony將會帶來新一代旗艦機 Xperia 1 III。

【MWC2021】MWC 2021計劃如期舉行　惟多間大廠拒絕參與

Sony推出全新A1相機　配備5,000萬像素 + 8K攝錄 

綜合外媒報道指，Sony已正式向媒體發送邀請，Xperia發表會將於4月14日舉行，不過具體機款則沒有透露。而若參考 2020年Sony手機發布的次序，外媒推斷旗艦 Xperia 1 III 與中階手機Xperia 10 III將會登場。

Sony終在今（1日）宣布，將於香港時間4月14日下午3時30分，在線上舉行Xperia新機發布會。（Sony Facebook圖片）

根據過往傳聞，Xperia 1 III或將搭載6.5吋 4K OLED HDR屏幕、採用高通 S888旗艦處理器、以及三組4800萬像素的鏡頭。爆料紅人Steve Hemmerstoffer日前也發布一張疑似「Xperia 1 III」的圖片，揭露該手機的相機鏡頭疑採用「潛望式」長焦距鏡頭。不過更多詳情，則仍待官方在4月14日揭曉。

【機迷熱話】PS5次世代VR控制器登場　採用球狀設計（多圖）

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝
2021/03/29
【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝
【PS5】Sony傳計劃2023年量產PS5 Slim　將升级5nm處理器
2021/03/09
【PS5】Sony傳計劃2023年量產PS5 Slim　將升级5nm處理器
【機迷熱話】Sony新專利曝光　嫌手掣太貴可以香蕉取代！
2021/03/04
【機迷熱話】Sony新專利曝光　嫌手掣太貴可以香蕉取代！
【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
2021/01/30
【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
Sony HDR 媒體 MWC 香港 XPERIA 4K 相機 HDR 處理器

上一篇文章

【FinTech】SoFi香港引入美股零碎股票交易　降低投資門檻

下一篇文章

【Macbook舊款淘汰】2012年版13吋MacBook Pro淘汰　未來不再有硬件維修服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【科技圓投資夢】SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股
【科技圓投資夢】SoFi香港推美股碎股交易　78元入場購TSLA、AMZN碎股
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位