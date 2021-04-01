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【機迷熱話】蘇伊士運河模擬遊戲　本月內登陸Steam平台

科技 19:00 2021/04/01

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模擬貨輪駕駛 開發商研蘇伊士運河遊戲

上星期擱淺在蘇伊士運河（或譯蘇彝士運河）的巨型貨輪「長賜號」日前終於脫困，但讓全球關注海運運作情況，亦有遊戲開發商瞄準有關時事開發遊戲。有開發者宣布在本月推出《Suez Canal Simulator》，模擬航行並兼具教育學習功能，將會在Steam平台發售。

根據Steam的商店頁面，該遊戲聲稱以 1:1 比例打造長達 193 公里的運河水路，全程包含600公里的連續不間斷船舶航跡，玩家可欣賞海域與陸地風景，並學習如何通過運河。開發商聲稱會推出免費體驗版，並於4月20日推出遊戲。惟該遊戲為開發者 Jason Dial 或發行商 digitallightfoundation的首款遊戲，能否順利準時推出仍是未知數。另外，CNN日前亦在報導中推出模擬駕駛貨輪通過運河的小遊戲。

【巨輪擱淺】長賜號脫困　CNN模擬遊戲體驗在蘇伊士運河開船有幾難？

【蘇伊士運河大塞船】擱淺點成Google 5星地標　Google Search彩蛋慶祝脫困

外電報道，運河管理局日前表示，長賜號輪擱淺事件的經濟損失可能達10億美元，該船脫困後，現時正接受當局調查。而在等待通行的船隻，預料在本周末前可全部通過運河。

責任編輯: 周俊霖

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