  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發還產假薪酬計劃開始接受申請 每名僱員8萬元為上限

理財智慧 18:07 2021/04/01

分享：

由去年12月11日起，法定產假由10個星期延長至14個星期，延長後額外的薪酬則由政府承擔。勞工處公布，僱主可以報銷形式，即日起申請發還已支付予僱員的第11至第14個星期的法定產假薪酬，以每名僱員80,000元為上限。

申請發還產假薪酬必須符合以下條件：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

勞工處發言人表示：「我們預計法定產假的延長，配合計劃的實施，每年可惠及27 000名懷孕僱員及其僱主。」

上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房【下一頁

僱主按《僱傭條例》在正常糧期支付僱員全數法定產假薪酬後，可透過「發還易」網站直接遞交網上申請。僱主亦可於該網站下載申請表格，或於勞工處勞資關係科分區辦事處或計劃服務處（地址：香港黃竹坑道8號South Island Place 2樓204室）索取申請表格，並透過電郵（enquiry@rmlps.hk）、傳真（2178 0328），或郵寄／前往計劃服務處遞交申請。

【4.1愚人節】一日限定以$18換購 譚仔三哥推出自家「10小辣美白面膜」【下一頁

有關計劃的詳情及遞交申請所需的資料，請瀏覽「發還易」網站或致電計劃的服務熱線2636 6353。熱線的服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至6時15分。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房
今日
上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房
【4.1愚人節】一日限定以$18換購 譚仔三哥推出自家「10小辣美白面膜」
今日
【4.1愚人節】一日限定以$18換購 譚仔三哥推出自家「10小辣美白面膜」
僱傭條例 產假 勞工處 懷孕

上一篇文章

【博物館消息】博物館明日起重新開放 通行證到期日有所更新

下一篇文章

環保署推「好好斗App」回收建廢計劃 深水埗區成首個試點區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想