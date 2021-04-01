發還產假薪酬計劃開始接受申請 每名僱員8萬元為上限

由去年12月11日起，法定產假由10個星期延長至14個星期，延長後額外的薪酬則由政府承擔。勞工處公布，僱主可以報銷形式，即日起申請發還已支付予僱員的第11至第14個星期的法定產假薪酬，以每名僱員80,000元為上限。

申請發還產假薪酬必須符合以下條件：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

勞工處發言人表示：「我們預計法定產假的延長，配合計劃的實施，每年可惠及27 000名懷孕僱員及其僱主。」

上車客睇樓2日 見單位「合眼緣」即落訂 斥630萬購入嘉湖山莊3房【下一頁】



僱主按《僱傭條例》在正常糧期支付僱員全數法定產假薪酬後，可透過「發還易」網站直接遞交網上申請。僱主亦可於該網站下載申請表格，或於勞工處勞資關係科分區辦事處或計劃服務處（地址：香港黃竹坑道8號South Island Place 2樓204室）索取申請表格，並透過電郵（enquiry@rmlps.hk）、傳真（2178 0328），或郵寄／前往計劃服務處遞交申請。

【4.1愚人節】一日限定以$18換購 譚仔三哥推出自家「10小辣美白面膜」【下一頁】

有關計劃的詳情及遞交申請所需的資料，請瀏覽「發還易」網站或致電計劃的服務熱線2636 6353。熱線的服務時間為星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午1時及下午2時至6時15分。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨