【數碼轉型】中小企推數碼化宜棄做廠心態　對科技需有現實認識　

▲ 推動遙距營商 科技業界：中小企數碼認知仍不足

中小企在疫情下冀加快走向數碼化的步伐，但企業老闆對數碼科技認識不深，推動數碼業務仍是難關重重。智能營銷與服務方案供應商WeMine（微礦）聯合創辦人謝偉傑（Horris）分享，不少中小企仍有「做廠」的心態，希望投放在數碼科技的投資可以即時有所回報，但事實上要見到成效需時頗長，並且有失敗風險，企業很易失望而回。

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D-Biz立意好 安排欠成本效益

去年政府推出遙距營商計劃（D-Biz），支援企業在疫情期間透過資訊科技方案繼續營運。WeMine為供應商之一，接獲數百項查詢，最終亦成功簽訂數張合同。Horris認為，計劃立意好，不會否定整件事的價值，但成本效益角度看就未如理想，「當初原意是協助企業應急，但審批過程複雜，應急效果不易達到。」他指出，部分行業，例如資助餐飲業做綫上外賣系統，固然對行業有幫助，但事實所見，不少企業只為了取得資助而參加，他舉例，有企業用資助購入NAS（網絡附加儲存）裝置等硬件，雖然符合規定，但實質對加強數碼系統的幫助就有限。

他續指，整體本港中小企老闆對數碼知識的程度仍不足，因此每個查詢都需花很多時間處理解釋，亦不乏有異想天開的定單要求，「有音樂學校就建立綫上學習系統作查詢，但討論間發現，老闆想引入AI為學生表現即時評分，這是兩碼子事，預算上並不現實。」較為正路的項目，包括建立電商平台、結合即時通訊應用之類，因可採用現有技術平台，就較易成事，「我們的遙距營商項目中，SaaS方案與個別定制方案各佔半，後者的進度偏慢，仍有尚在進行階段的項目。

WeMine屬較早期在香港推動社交平台營銷方案的公司之一，現時團隊有十餘人在港，另有幾位駐內地。Horris分享，目前較多注意力放在數據分析相關的項目上，相信數據業務將會是未來的發展重心。

做好風險管理 慎防「黑天鵝」

他續稱，去年疫情以來，影響難一概而論，有客戶叫停合作項目甚至倒閉，亦有大量增加營銷資源的行業，「例如私人飛機與包機服務等的生意就很好」。整體而言，去年中的業務挑戰很大，幸至7、8月開始有恢復勢頭，下半年金融行業相關項目明顯增加，全年最終業務能保持收支平衡。

針對今年情況，他認為，整體環境情況自然有所好轉，企業對數碼方案的興趣增加，亦有利該企業務，但難料會否再出現「黑天鵝事件」，因此無論對該企或客戶，做好風險管理會是重要課題。他續指，商業客戶數碼預算相對以前鬆手一點，企業對創新做法的接受能力提高，但提醒企業進行數碼投資時，不能期望會有即時回報，「但如果企業甚麼也不做更加是等死」。

記者： 周俊霖