  • 29°C
香港時間 : 2021402日 (五) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國新一輪吸金大法蓄勢待發

股市 12:00 2021/04/02

分享：

拜登政府推出的1.9萬億美元的救助經濟計畫，以及正在討論的高達數萬億美元的基建計畫需要投入巨額資金，而美國自身又已債臺高築，完全靠美聯儲印鈔解決資金缺口有可能會引發美元的大貶值，風險較大。所以，目前美國的最佳解決方案，很可能是通過各種手段吸引國際資金流入，用國際資金彌補美國資金需求的缺口，而不是直接訴諸印鈔。

為了實現這一目標，美國大概採取了以下一些手段：

首先，用大量的資金投入，造成美國經濟強勁增長的現象，令新的投資機會湧現，吸引國際資金流入美國經濟體系；

其次，大量投入資金拉動的經濟復蘇，可能造成經濟增長和通貨膨脹升溫的效果，使得投資者拋售美國遠期國債，造成美國國債息率急升、美元轉強的結果，同樣起到吸引資金流入美國的效果；

第三，打壓最大對手中國的上市企業，限制它們獲得金融資源。例如最近美國證券交易委員會（SEC）發佈通告稱，已通過臨時修正，以執行《外國公司責任法案》（HFCA Act）對上市公司資訊披露的要求。意味著在美上市的中概股將面臨更大的退市壓力，令在美上市的中概股普遍大跌。

第四，通過對香港和大陸的各種制裁和輿論引導，希望達到誘使資金離開中港金融市場的效果。例如去年以來，反復出現的有關香港資金外流的報導，就未必完全沒有博弈考量。

簡單來說，美國的吸金大法主要靠兩手，一手是增加自身吸引力，把國際資金吸引進來；另一手是通過打擊對手，把國際資金從對手那裡趕出去。一吸一打，造成資金離開中港進入美國的結果。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

美國國債利率上升對短期股市的影響
2021/03/05
美國國債利率上升對短期股市的影響
資金長期氾濫下的投資推論
2021/02/19
資金長期氾濫下的投資推論
散戶逼空對沖基金帶來的啟示
2021/02/05
散戶逼空對沖基金帶來的啟示
經濟工作會議定調明年經濟
2020/12/25
經濟工作會議定調明年經濟
三句話看中美關係
2020/12/11
三句話看中美關係
美元 經濟 美國

下一篇文章

【電動車】三大電動車中概股首季交付量倍增　蔚來第一季交付量按年升4.2倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站
【3800股價】保利協鑫及協鑫新能源售6光伏電站
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【BioNTech復必泰】復必泰疫苗4月5日恢復接種、具特別預約安排　復星昨搶先港府公布
【愚人節】譚仔三哥愚人節堅出「10小辣美白面膜」　加18元可換一塊
【愚人節】譚仔三哥愚人節堅出「10小辣美白面膜」　加18元可換一塊
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【業績】中芯國際全年多賺逾2倍至7.2億美元、股價升4%　力抗美國打壓
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌
【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌
【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指收市升1.8%（不斷更新）
【美股市況】美國製造業指數創38年最大升幅　標指升越4000關、納指收市升1.8%（不斷更新）