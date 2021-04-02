美國新一輪吸金大法蓄勢待發

拜登政府推出的1.9萬億美元的救助經濟計畫，以及正在討論的高達數萬億美元的基建計畫需要投入巨額資金，而美國自身又已債臺高築，完全靠美聯儲印鈔解決資金缺口有可能會引發美元的大貶值，風險較大。所以，目前美國的最佳解決方案，很可能是通過各種手段吸引國際資金流入，用國際資金彌補美國資金需求的缺口，而不是直接訴諸印鈔。

為了實現這一目標，美國大概採取了以下一些手段：

首先，用大量的資金投入，造成美國經濟強勁增長的現象，令新的投資機會湧現，吸引國際資金流入美國經濟體系；

其次，大量投入資金拉動的經濟復蘇，可能造成經濟增長和通貨膨脹升溫的效果，使得投資者拋售美國遠期國債，造成美國國債息率急升、美元轉強的結果，同樣起到吸引資金流入美國的效果；

第三，打壓最大對手中國的上市企業，限制它們獲得金融資源。例如最近美國證券交易委員會（SEC）發佈通告稱，已通過臨時修正，以執行《外國公司責任法案》（HFCA Act）對上市公司資訊披露的要求。意味著在美上市的中概股將面臨更大的退市壓力，令在美上市的中概股普遍大跌。

第四，通過對香港和大陸的各種制裁和輿論引導，希望達到誘使資金離開中港金融市場的效果。例如去年以來，反復出現的有關香港資金外流的報導，就未必完全沒有博弈考量。

簡單來說，美國的吸金大法主要靠兩手，一手是增加自身吸引力，把國際資金吸引進來；另一手是通過打擊對手，把國際資金從對手那裡趕出去。一吸一打，造成資金離開中港進入美國的結果。