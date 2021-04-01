環保署推「好好斗App」回收建廢計劃 深水埗區成首個試點區

環境局局長黃錦星今日（1日）發表網誌表示，將推出由業界主導的環保斗自願管理制度，期望善用創新技術並加強業界協作，提升減廢成效及社會效益。

他指，今年2月，環保署在深水埗區開展了「好好斗App」先導計劃，由回收基金資助並業界主導。「好好斗App」以集運形式收集概念，透過手機App預約服務，從而達致「建廢到，好斗就到」的效果，揀選分布於深水埗及長沙灣一帶的12個預設路邊收集點。過程中，工友需預先將建廢分類，因為惰性建廢收費相對便宜 (初步定價每公噸$71)，而非惰性建廢則約三倍價錢 (初步定價每公噸$200)。預約時間到，工友便可把建廢送到自選預約收集點，上磅量重，用「八達通」付款，只消數分鐘交易便順暢完成。

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雖然此先導計劃尚在起步階段，仍需積累實戰經驗，但他指，業界在首月的總登記賬戶已過百，應用程式的總下載次數亦達數百次。在推廣期，先導計劃的建廢回收商更提供電子現金優惠劵，好讓當區裝修業界認識此小型工程建廢的回收新網絡。

另一方面，政府已成立「管理路旁環保斗聯合工作小組」 (工作小組 )，推動改善環保斗管理。工作小組會在本財政年度資助業界改裝約300個應用於路旁收集建廢的在用環保斗，使它們符合道路安全及環保要求，並增加市場上獲認證環保斗的數量。政府將繼續資助業界改裝環保斗，並預計於2022-23財政年度完成環保斗的認證工作。

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責任編輯：潘曉豐