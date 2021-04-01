【新冠疫苗】南韓推出電子疫苗護照 海外旅客都用得

新冠疫苗護照一直只聞樓梯響，惟許多國家暫時仍在商討階段。旅遊業界希望疫苗護照可以加快開放旅遊，重啟經濟活動。南韓總理丁世均周四（1日）表示，南韓將推出電子疫苗護照，只要透過手機應用程式，即可驗證民眾是否有接種新冠疫苗，加快恢復民眾正常生活。海外旅客亦可透過疫苗護照，到南韓暢遊。

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丁世均表示，民眾透過手機應用程式，即可顯示接種新冠疫苗情況。已接種疫苗者將獲發綠色通行證，有望最快本月能推出疫苗護照。他續指，南韓亦會與其他推行電子疫苗護照的國家合作，容許國際旅客展示接種新冠疫苗證明，以恢復跨境旅行，重啟當地旅遊業。

丁世均補充，疫苗護照基於區塊鏈技術開發，以確保安全性，不會保存個人信息， 防止身份遭盜用。

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另外，南韓周四起擴大新冠疫苗接種計劃，為75歲或以上的普通民眾接種輝瑞疫苗。超過350萬合資格市民中，逾86%表示計畫接種輝瑞疫苗。南韓開始疫苗接種計劃至今，已有逾85萬市民接種首劑新冠疫苗，政府曾指打算於6月為1,200萬人接種首劑疫苗，目標11月底前達至群體免疫。

責任編輯：郭麗明