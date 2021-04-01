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【海洋公園】海洋公園全新景點「自然生態徑」登場　展現逾110個蝴蝶物種

商業 18:10 2021/04/01

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海洋公園一直致力推廣保育，園方今宣布，全新景點「自然生態徑」隆重登場。另外園方亦舉行「Chill 級保育嘉年華」，展示一系列由本港中學生設計、靈感來自三種甚具保育價值的本地野生物種：鹿角珊瑚、綠海龜以及金裳鳳蝶的藝術作品。

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「自然生態徑」孕育了超過110個蝴蝶物種，當中包括金裳鳳蝶及其他珍貴品種，是全港其中一個最大的市區蝴蝶公園。訪客可以從中學習有關蝴蝶的有趣小知識及特性，認識生物多樣性及欣賞大自然。 
 
至於期間限定的「Chill 級保育嘉年華」由即日起至4月11日舉行，展出學生早前在「動物保育大使角色設計比賽」中將三大物種化身成可愛卡通人物的設計，得獎作品更變成限定主題纜車。公園更推出以三大物種為主題的甜品，包括金裳鳳蝶士多啤梨慕絲蛋糕、鹿角珊瑚朱古力慕絲蛋糕，以及綠海龜開心果杯子蛋糕。 除此之外，OPX體驗店亦推出限定紀念品，訪客可自訂一本以三大物種為主題的個人化故事書。

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責任編輯：蘇穎琪

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