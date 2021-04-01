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【FinTech】SoFi香港引入美股零碎股票交易　降低投資門檻

科技 18:00 2021/04/01

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SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu指出，參考美國投資者用戶的經驗，相信港人亦會對碎股交易有頗大興趣。（周俊霖攝）

愈來愈多人投資時，追求多元化選項。證券交易應用SoFi香港推出「零佣金」美股零碎股票交易服務，讓資金有限的投資者，亦可購入高市值美股，進一步降低投資門檻。SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu指出，新服務讓投資者可選擇熱門大企的股票，以最少10美元為單位購入碎股。首階段會推出40隻熱門美股，包括Tesla、Amazon、Facebook等知名科企，亦有Disney、Nike等港人熟悉品牌。這名單主要根據本地用戶對有關股票交易需求、價格等因素選定，未來亦會增加可選擇的數目，並可能加入ETF作為選項。

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與港股以每手計作交易不同，美股交易可只購買1股，但部分股票的價格亦頗高，例如近日Amazon的股價便在3,000美元的水平，換算每股成本逾2萬港元，對投資初哥而言未必可負擔。據SoFi香港的安排，用戶可以最少10美元為單位購入股票；而賣出時，用戶可選擇以美元（最少10美元）或以股票（最少0.000001股）為單位。據悉，平台的零碎股票交易並非即時完成，會採用每日結算一次的形式，而考慮到日內股價可能大幅變動，交易在結算時的差價要在20%之內才會進行，而且設冷靜期，用戶如不同意價格亦可取消交易。

SoFi現提供40隻零碎股票選擇

Helleu表示，過去美國平台已經推出零碎股票交易服務，用戶反應理想，獲顯著比重的用戶採用，亦有不少同業推出類似服務，因此他相信碎股亦適合香港市場，特別是該平台在港20至30歲的年輕投資者為主，在資金有限的前提下，碎股可助他們將小金額投進股票市場，投資更多心儀公司，將組合多元化。他亦希望，透過提供更多貼近用戶需求的獨特服務，讓平台成為香港投資美股的重要平台。

事實上，SoFi在美國動作頗多，年初宣布將會以特殊目的收購公司（SPAC）形式在美國借殼上市後，近日亦先後宣布讓零售客戶可購買IPO新股、收購美國社區銀行Golden Pacific Bancorp等。Helleu強調，SoFi美國的業務頗為多元化，除了投資產品，亦有信用卡、貸款等業務，惟香港焦點側重在投資方面，「並非所有產品都適合香港市場，但會觀望哪一些最為適合」。

記者：　周俊霖

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