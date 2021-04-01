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【ET講股通】梁耀康：科技股反攻 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:02 2021/04/01

分享：

恒指全日升560點，報28938點，大市成交1,783億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，科技股已陸續公布業績後逐步回穩，今日反彈，支持恒指急升。恒指今日升穿下降軌，若連續3天升穿便可算企穩。

恒指今日主要靠3隻股份支持，騰訊（00700）升7.2%，美團（03690）升9.3%﹐藥明生物生物（02269）升8%，3股合共貢獻約400點升幅。

長假後部署  留意撤退位及止賺位

之前跌得比較殘的科技股，今日明顯有較大反彈，至於長假後部署，要留意兩點。一、撤退位，可以是買入價或今日開市價，原則是不要賺變蝕。二、止賺位，若上升，隨時調升止賺位或加倉，要計清楚成本。

大市目前市況未穩，恒指3月18日曾經假突破，若後市升穿此日高位29596點，市場會轉趨樂觀。

個股部署方面，若投資者下周想加倉，可留意技術走勢見雙底、升穿之前高位的股份，如敏華控股（01999），但要留意業績，選取基本因素較佳者。

【「ET講股通」問股環節，包括：港交所、保利協鑫、東方海外、中遠海控、中海油、心動公司、移卡：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

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市況分析 港股 恒生指數 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 藥明生物（02269） 新經濟股

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