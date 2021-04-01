輝瑞BioNtech臨床結果 疫苗百分百保護12至15歲青少年

疫苗生產商輝瑞(Pfizer)表示，與BioNtech合作研發的疫苗能提供百分百保護率予12至15歲青少年，目標在下個學年開始前為青少年接種。

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輝瑞早前在美國邀請2260名12至15歲青少年進行第3期臨床試驗，當中1131人獲注射輝瑞疫苗，另外1129人獲注射安慰劑，其後發現18名接種安慰劑的青少年確診新冠病毒，接種輝瑞疫苗的就無人確診，顯示疫苗有效率達100%。而該批青少年接種第二劑疫苗後一個月產生的抗體反應，比16至25歲的接種者大。

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輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）表示，期望可以趕及下學年開始為青少年接種疫苗，將儘快向美國食品及藥物管理局(FDA)提交試驗數據，並設申請擴大接種群組至12至15歲青少年。

目前輝瑞疫苗已獲美國當局批准，向16歲或以上人士接種。國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)於上月初曾向委員會表示可開始為少年接種疫苗，預計明年初可為小童注射。

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