【金價走勢】金價首季急挫逾一成 專家料年底料重上1900美元

▲ 國際金價今年急挫逾10%，主要受美債息挾升所累

今年美債息抽升刺激美元彈升，頓變投資市場的灰犀牛事件，累金價跌勢未止，國際金價首季急挫逾一成，舉紐約期金為例，尚幸1700美元心理大關失而復得，報1713美元，但季度跌幅乃自2016年第4季以來，逾4年最差。誠然，金價自去年初在疫情肆虐期間開始掀起大升浪，但第4季起已欲升乏力，從2000美元關不斷下滑尋底。展望後市，業界對黄金的牛市是否告終呈大分歧，但好淡友不約而同預計，年內暫難再重上2000美元。而5位名家中，以招商永隆及大新（02356）的專家較樂觀，料金價今年可挑戰1950美元，韓資樂天證券更牛，預計最高有機會試衝1960美元。

5專家對金價有何看法？可按下圖了解

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至於年底目標，樂天證券及招商永隆齊料，僅險守1900美元，花旗及上商較保守，預期只得1700美元。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今午（4月1日）回應本報查詢指，拜登剛推出逾兩萬億美元的基建等刺激經濟大計，且料今年美國經濟出現逾6%增長，美滙指數有機會上試94，而金價在未來6至12個月料在1700美元横行。

惠理長遠看好金價前景【下一頁】

招商永隆司庫蕭啟洪回應本報查詢指，黃金牛市未完，畢竟通脹遲早殺埋身，黃金始終具抗通脹的保值效用，但隨著美債孳息大幅度抽升，不利黃金的中短期走勢。

蕭啟洪預計，今年黃金價格須多作整固，年底目標料約為1,900美元，年內高低點分別為1650至1950美元，主要受強美元所制約。

蕭啟洪補充，去年美滙指數大幅下跌6.6%。可是，今年隨着美國的基本面逐漸改善，經濟復甦亦優於其他發達國，因此支撐美元從年初時的低點勁彈，預計美元今年的低點為89.2，高位為94水平。

大新經濟師溫嘉煒表示，美國的實質利率及美元走向，皆左右金價後市，預計在1600美元到1950美元上落。樂天證券銷售總監陳欣亦料，金價或上試1960美元，但年尾將重回1900美元。上商研究部主管林俊泓卻較保守，因美元升浪未完，不利金價，避險熱錢寧可湧入美元賺息，唯恐金價年底僅險守1700美元，在1650美元尋支持。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪