【復活節】信和4大商場 「一連 5 日賞」  5%消費回贈兼賺$350現金券

▲ S現金券可於信和集團4大商場過百間商戶使用。

今個復活節，信和集團旗下4大商場，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城將於4月2日至6日期間，推出「一連5日賞」消費獎賞活動， S+ REWARDS 會員只需於4大商場消費滿指定金額，即可獲得高達5%的消費回贈。

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推廣期間，S+ REWARDS會員於屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城以電子貨幣單一消費 滿指定金額，並經 S+ REWARDS 手機應用程式自助上傳銷售收據及相應的電子付款收據，成功 批核後，即可獲得相應S現金券獎賞，每日名額有限，先到先得，送完即止。

S現金券可於信和集團4大商場過百間商戶使用。每位會員每日可於每個消費級別（$400及$1,000）分別賺取$20或$50 S現金券獎賞1次，即會員每日最多可賺取總共$70 S現金券;整個活動期內，會員最多可賺取總共 $350 S現金券。

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責任編輯：蘇穎琪