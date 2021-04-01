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WEF性別差距報告 疫情擴大性別差距 預計135.6年才能達至兩性平等

環球政經 15:17 2021/04/01

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世界經濟論壇 (World Economic Forum) 發表報告指，新冠疫情延長兩性性別差距 (Gender Gap)，需要135.6年才可達性別平等。

德國呼籲其他國家 為最貧窮地區提供疫苗資金下一頁

世界經濟論壇常務董事扎希迪(Saadia Zahidi) 表示，新冠病毒爆發前要收窄兩性性別差距需要100年，時間已經不太理想，在病毒肆虐後，再額外延長135.6年才可達至兩性平等，形容新冠疫情對全球造成莫大影響，規模甚至推翻多年收窄性別差距的工作進程。

【職場女性】不想升職做管理層？　7成日本職場女性只想「維持現狀」下一頁

她解釋，旅遊及觀光業受疫情影響停擺，多國的消費零售亦受到影響，而這些行業往往聘請大量女性。另一個因素是因為封城令期間學校停課，很多女性要擔負更大責任照顧兒女，對女性而言可說是「打兩份工」。這情況加重女性的壓力，令她們對工作感到焦慮，亦更難平衡工作及生活。

扎希迪指各國政府在這個議題擔當重要角色，例如可增撥更多社會資源照顧孩子和老人，望能減輕女性在家中的負擔。在僱主方面，她認為商業需要創意和革新，而這些均源自於員工多樣化，所以僱主可以考慮這點當作投資的一部分。

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撰文 : 馮卓謙

世界經濟論壇 疫情
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