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【行業消息】3月賭收按年升58% 連升兩個月 濠賭股有運行？

股樓投資 16:50 2021/04/01

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繼訪澳旅客數字回暖後，濠賭股又有好消息。澳門博彩監察協調局公布，3月博彩收入83.1億元（澳門元，下同），按年增長58%，較2月回升13.6%，連續第二個月錄得按年增長。3月博彩收入略高於花旗早前預測的80億元。累計今年首3個月，博彩收入236.4億元，按年下跌22.5%。

【行業消息】旅客數字創去年疫情以來最高紀錄　濠賭股見晴天？【見下頁

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濠賭股今日（4月1日）全綫造好 ，兩大龍頭股銀河娛樂（00027）及金沙中國（01928）分別升1.9%及0.8%。表現最好為澳博控股 （00880）升2.4%，報10.4元，一舉收復10天及20天綫。永利澳門 （01128）及新濠國際（00200）亦分別升1.2%及1.1%。

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記者﹕郭秀慧

博彩 行業 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 澳門

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